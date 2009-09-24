Бізнесмени від ПР мали розмову на високих тонах з соратниками

Бізнесмени з Партії регіонів виступили проти соціальних ініціатив свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це пише газета «Дело» (№153 від 24 вересня).

Видання нагадує, що Федерація роботодавців України звернулася до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням перешкоджати підвищенню мінімальної зарплати. У листі, надісланому також до Міністерства фінансів і Верховної Ради, організація, в яку входять впливові бізнесмени і керівники підприємств, заявляє про неможливість забезпечити зростання зарплат на своїх підприємствах в умовах кризи. «Федерація розуміє необхідність підвищення оплати праці, утім процес підвищення сприймався б як закономірний за умови збалансованості економічної і регуляторної політики», - йдеться у зверненні.

Крім того, члени організації стверджують, що підвищення соцстандартів стане можливим лише при стабільному курсі гривні, недопущенні податкового тиску на бізнес, прогнозованих цінах на енергоносії і збалансованому бюджеті.

Газета нагадує, що Федерацію, котра відстоює інтереси роботодавців, очолює Юрій БОЙКО, впливовий член фракції Партії регіонів. Саме ця політична сила та її лідер В.ЯНУКОВИЧ напередодні президентських виборів активно вимагають підвищити соціальні стандарти.

Як стало відомо «Делу», протест Федерації роботодавців висловлює позицію всього бізнес-крила Партії регіонів. За інформацією джерел у парламенті, на конфронтацію з автором законопроекту про підвищення стандартів Михайлом ПАПІЄВИМ пішло багато однопартійців-промисловців. «Я чув, як В’ячеслав БОГУСЛАЄВ (депутат, власник заводу «Мотор Січ») та інші прямо в залі засідань налетіли на ПАПІЄВА з претензією, що він своїм законом задушить їхній бізнес», - розповів «Делу» один з «регіоналів».

Генеральний директор Федерації роботодавців Василь НАДРАГА у коментарі газеті зазначив, що влада поки що не відповіла на звернення організації. Разом з тим він відмовився коментувати колізію, коли Федерація, яку фактично контролює «регіонал» Ю.БОЙКО, виступає проти ініціативи, котру відстоює в парламенті лідер його політичної сили В.ЯНУКОВИЧ. «Я не хотів би вдаватися в політику, ми говоримо про реальний сектор економіки», - резюмував В.НАДРАГА.

У свою чергу, член Партії регіонів і голова ради директорів «Мотор Січ» В.БОГУСЛАЄВ не приховує, що бізнес-крило партії незадоволене популістськими ініціативами соратників. «Так, ми справді мали розмову з Михайлом ПАПІЄВИМ (автор законопроекту про підвищення соцстандартів) на високих тонах, адже він ніколи не нараховував людям зарплату і не знає, що це таке», - пояснює суть конфлікту депутат-промисловець.

Як стало відомо «Делу», щоб запобігти публічному скандалу в своїй фракції і підтримати В.ЯНУКОВИЧА перед виборами, депутати від Партії регіонів вирішили не відмовлятися від ідеї підвищення соцвиплат. Вони погодилися підтримати альтернативний законопроект, автором якого став представник Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ. Він виступає за м`якший сценарій підвищення зарплат, яке пропонує розпочати лише після виборів. Згідно із законопроектом О.ЗАРУБІНСЬКОГО, із січня 2010 року мінімальна зарплата складе 869 грн., а до кінця року поступово збільшиться до 922 грн.

Пропозиція О.ЗАРУБІНСЬКОГО здалася підприємцям з Партії регіонів більш компромісною. У результаті на одному з останніх засідань фракції «регіонали» відклали законопроект свого соратника і домовилися голосувати за пропозиції колеги з Блоку Литвина, зазначає видання.

У законопроекті «регіонала» М.ПАПІЄВА, проголосованому в першому читанні ще в червні, пропонувалося з 1 липня підвищити мінімальну зарплату до 825 грн., з 1 жовтня — 865 грн., з 1 грудня — 900 грн. Натомість, член Блоку Литвина О.ЗАРУБІНСЬКІЙ написав законопроект, у якому пропонував підняти соцвиплати, проте вже після виборів - у січні 2010 року.