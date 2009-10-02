Ющенко й Медведєв зустрінуться без слів?

Президент Віктор Ющенко дав указівку готувати директиви до зустрічі з російським президентом Дмитром Медведєвим.

Про це повідомило джерело газети "Сегодня" в МЗС України.

Щоправда, самі директиви "конструктивом не вирізняються", зазначає видання.

Так, РНБО розглядає питання про заборону кримській владі давати дозволи на будівництво нових об`єктів для Чорноморського флоту.

"Враховуючи, що ФСБ працює краще СБУ, ці документи напевно вже в Кремлі, тож можна уявити, яке бажання спілкуватися буде в Медведєва. Потиснуть один одному руки, і все спілкування", - передбачає джерело.

Між тим, у Москві негативно сприйняли вислови Ющенка під час прес-конференції в середу, зокрема, про те, що "Росія не хоче бачити його президентом".

"Спілкування тет-а-тет між Медведєвим і Ющенком виключене", - каже депутат Держдуми РФ Сергій Марков.

"Про що можна говорити з людиною, яка ненавидить Росію? Про економічну співпрацю? Та йому потрібна не співпраця, а війна", - вважає російський парламентар.

Малоймовірною називає бесіду двох президентів і джерело в секретаріаті президента України.

"Ющенку не важлива зустріч, важливо показати, що він не боїться Медведєва, звідси й войовничі директиви", - каже джерело.

Раніше в СП також говорили про можливості зустрічі президентів РФ і України у Нью-Йорку, під час сесії Генасамблеї ООН, однак вона залишилася на рівні намірів – жодна сторона таку зустріч в офіційний графік не включила.

9 жовтня Ющенко планує зустрітися з Медведєвим під час саміту голів країн СНД у Кишиневі.

Українська правда