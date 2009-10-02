Групи Київського та Московського патріархатів пішли за закриті двері

Розпочалась зустріч робочих груп з підготовки до діалогу між Українською православною церквою та Українською православною церквою Київського патріархату, з метою відновлення єдності українського православ’я.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, зустріч відбувається у Києво-Печерській Лаврі.

На зустрічі присутні голова групи від УПЦ - архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН, керуючий справами УПЦ, архієпископ АНТОНІЙ, архімандрит КИРИЛ (ГОВОРУН), протоієрей Петро ЗУЄВ та помічник ректора КДА і С Володимир БУРЕГА.

Протоієрей Микола ДАНИЛЕВИЧ, який теж входить до робочої групи УПЦ, перебуває з візитом у Канаді, супроводжуючи ікону Почаївської Божої Матері.

Робочу групу від УПЦ КП представляє її голова - ректор Київської православної богословської академії митрополит Переяслав-Хмельницький ДИМИТРІЙ. До групи також включені єпископ Васильківський ЄВСТРАТІЙ, архімандрит ЄПІФАНІЙ, протоієреї Петро ЗІНИЧ та Олег МАЛАНЯК, а також аспірант Київської православної богословської академії Михайло СИВАК.

Переговори відбуваються за зачиненими дверима. Результатом зустрічі мають стати заяви від голів груп.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Священний Синод УПЦ під головуванням Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА (САБОДАНА) у Свято-Успенській Почаївській Лаврі ухвалив рішення створити робочу групу, на яку було покладено відповідальність за підготовку до діалогу з представниками УПЦ КП.

Тоді ж було створено робочу групу, на яку Синод поклав відповідальність за підготовку до діалогу.

14 вересня Синод УПЦ КП прийняв рішення про утворення робочої групи, на яку поклав відповідальність за підготовку діалогу з УПЦ.

Підготовка до діалогу відбувається вперше за історію існування двох церков.