У Ющенка підрахували, що ПФ міцно підсів на дотації Кабміну

Аналіз формування бюджету Пенсійного фонду свідчить про те, що виконання планових показників доходної частини бюджету в січні-вересні було досягнуто завдяки їх коригуванню Фондом впродовж 2009 року, йдеться в аналітичній записці щодо фінансового стану ПФ, розміщеній на офіційному сайті Президента України.

У січні-серпні 2009 р. планові показники доходної частини Пенсійного фонду виконано на 100,3%, надійшло 108 млрд. 612 млн. грн., зокрема планові показники надходжень власних коштів виконано на 104,6% (надійшло 73 млрд. 20 млн. грн.), надходжень із бюджету – на 100% (35 млрд. 549 млн. грн.), коштів із фондів соціального страхування – на 85,9% (43 млн. грн.).

План за видатками виконано на 100%, сума надходжень становила 122 млрд. 561 млн. грн. і перевищила величину доходів на 13 млрд. 949 млн. грн., або на 12,8%. Залишок на кінець серпня склав 824 млн. грн.

Плановий показник загальної суми доходів зменшено на 10 млрд. 376 млн. грн. (9%), власних доходів – на 9 млрд. 790 млн. грн. (12,3%).

Виходячи з планових показників, які було надано раніше, невиконання бюджету становило б за загальною сумою доходів 6,2%, за власними доходами – 8,3%.

Як сказано в аналітичній записці, починаючи з березня спостерігається тенденція до зменшення суми власних надходжень ПФ порівняно з минулим роком. У січні-вересні сума власних надходжень ПФ зменшилася майже на 1 млрд. 257 млн. грн., що свідчить про хибність прогнозних оцінок Фонду щодо виконання власного бюджету до кінця 2009 р. без дефіциту.

До того ж аналіз показує, що нереальним є зростання порівняно з попереднім місяцем власних надходжень бюджету ПФ у листопаді – в 1,6 раза (до 13,3 млрд. грн.) і в грудні – 1,9 раза (до 25,1 млрд. грн.). Адже для такої динаміки необхідне зростання заробітної плати за відповідні місяці в 3 рази, тоді як з початку року зростання становило лише 15,3%.

Спостерігається зменшення (42 тис. осіб на місяць) чисельності штатних працівників, із фонду оплати праці яких на 90% формуються власні надходження фонду.

Виконання зобов`язань з пенсійних виплат стало можливим завдяки отриманню Фондом позичок із держбюджету. З початку року на покриття дефіциту Фонд отримав із бюджету позички у розмірі 26,2 млрд. грн., а погасив – 13,6 млрд. грн. На 1 жовтня 2009 р. його заборгованість за кредитами становить 12,6 млрд. грн.

У січні-серпні залишок коштів бюджету ПФ на кінець звітного періоду зменшився більш ніж у 4,4 раза (з 3,5 до 0,8 млрд. грн.). Це є загрозливим з огляду на те, що в бюджеті Фонду не передбачено резерв коштів для поточних потреб (місячна потреба в зазначених коштах становить 13,5 млрд. грн.).

Продовжує зростати сума заборгованості за страховими внесками до Фонду. За попередніми даними, сума недоїмки із страхових внесків до ПФ у січні-серпні зросла на 49,6% й на 1 вересня становила 3,2 млрд. грн. У 2008 р. недоїмка зросла на 54,3% (до 2,1 млрд. грн.).

Заборгованість із заробітної плати з початку поточного року зросла майже в 1,4 раза, склавши 1 млрд. 620 млн. грн. Це близько 520 млн. грн. внесків до ПФ.

У зв`язку з цим неефективною є робота уряду й створеної ним Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соцвиплат, а також відповідних тимчасових комісій, створених центральними й місцевими органами виконавчої влади.

«Таким чином, з початку року продовжує зростати залежність виконання бюджету Фонду від надання урядом позичок і дотацій, сума яких тільки за 9 місяців, порівняно з попереднім роком, зросла майже на 58%, а сума непогашеної позички - більш ніж у 2 рази», - вважають у Секретаріаті Президента. Ситуація ускладнюється зростанням недоїмки й заборгованості з виплати заробітної плати.