У ГоловКРУ спростовують Симоненка: українці стали жити краще

У Головному Контрольно-ревізійному управлінні заявляють, що голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО оприлюднив 6 жовтня 2009 року на пленарному засіданні Верховної Ради України недостовірні та упереджені дані про виконання державного бюджету.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті ГоловКРУ.

“6 жовтня 2009 року на пленарному засіданні Верховної Ради України народні депутати заслухали Звіт уряду про виконання Державного бюджету України за 2008 рік. Співдоповідач із цього питання – голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО оприлюднив недостовірні та упереджені дані про виконання державного бюджету”, - наголошує ГоловКРУ.

“За об’єктивними даними Державного казначейства України бюджет 2008 року виконаний, - йдеться в повідомленні ГоловКРУ. - До загального фонду державного бюджету у 2008 році надійшло 185 млрд. 853 млн. грн., що на 47,4% (59 млрд. 751,9 млн. грн.) більше, ніж у 2007 році. Незважаючи на невиконання у листопаді–грудні 2008 року планових показників надходжень до загального фонду державного бюджету, в цілому за 2008 рік рівень виконання дохідної частини становив 102,8% (перевиконання становить 5 млрд. 069,8 млн. гривень)”.

“Недовиконання за окремими показниками спеціального фонду було спричинене незалежними від уряду обставинами. При цьому навіть з недовиконанням (з об’єктивних причин) бюджету за спеціальним фондом у цілому бюджет виконано”, відзначає Головне Контрольно-ревізійне управління.

У повідомленні зазначається, що “за висновками щодо виконання Державного бюджету України за 2008 рік, затверджених колегією Рахункової палати, підтверджено, що бюджет 2008 року за загальним фондом перевиконано на більш як 5 млрд. гривень. Отже, голова Рахункової палати України В.СИМОНЕНКО оприлюднив не офіційну інформацію Рахункової палати, а особисту оцінку”.

За інформацією ГоловКРУ, у виступі замість оцінки зусиль уряду, які дозволили вдвічі скоротити обсяг дефіциту державного бюджету (зокрема, бюджет 2008 року виконано з дефіцитом у 12,5 млрд. грн., або 1,3% ВВП, при запланованому дефіциті у сумі 25 млрд. грн.. – 2,6% ВВП) В.СИМОНЕНКО озвучив дані щодо дефіциту платіжного балансу. Зокрема, йшлося про його 13-мільярдний дефіцит, до якого уряд не має жодного відношення, оскільки згідно з чинним законодавством валютне регулювання і валютний контроль – це виняткова компетенція Національного банку України”.

Також у ГоловКРУ відзначають, що голова Рахункової палати, зокрема, звинуватив уряд у невиконанні показників надходжень спеціального фонду. “Виникає запитання: чому В.СИМОНЕНКО вважає, що за це невиконання, яке пов’язане із ненадходженням коштів від приватизації, несе відповідальність уряд, а не глава держави, указами якого зупинялися відповідні рішення Кабінету міністрів України?!”.

Також у повідомленні йдеться, що “абсолютно не відповідає дійсності ствердження В.СИМОНЕНКА, що у минулому році відбулося різке падіння життєвого рівня населення”.

За інформацією ГоловКРУ, завдяки зусиллям уряду середній розмір пенсії у 2008 році збільшився у 1,5 раза і становив 895 грн., середньомісячна мінімальна заробітна плата становила 532,5 грн. (приріст - 23,8 відсотка), видатки на грошове забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу збільшено у середньому на 24,7%. З метою поліпшення демографічної ситуації в Україні було збільшено в минулому році розмір соціальних гарантій у зв’язку із народженням дитини і повністю ці видатки профінансовано. Зокрема, розміри при народженні першої дитини, другої, а також третьої та наступної дитини у 2008 році дорівнювали 12 тис. 240 грн., 25 тис. грн. та 50 тис. грн. відповідно.

За інформацією Головного Контрольно-ревізійного управління, попри світову фінансову кризу, яка вразила Україну в ІV кварталі 2008 року, реальні доходи населення збільшились на 10,8%, що підтверджено даними Держкомстату, які розраховуються на підставі міжнародно-визнаних стандартів та методик.

Також у повідомленні ГоловКРУ йдеться про те, що під час доповіді 7 жовтня на пленарному засіданні Верховної Ради України В.СИМОНЕНКО “замість виступу із питання, визначеного у порядку денному щодо представлення урядом Звіту про виконання державного бюджету за І півріччя 2009 року, побудував свою доповідь на власних оцінках виконання бюджету за 8 та 9 місяців. Це при тому, що Держказначейство матиме можливість лише після 25 жовтня звести та оприлюднити офіційні показники виконання бюджету за цей період. Жодної інформації з цього питання ні уряду, ні депутатському корпусу не було надано”.

Це не перший випадок, коли голова Рахункової палати тенденційно оцінює діяльність уряду Юлії ТИМОШЕНКО, відзначає ГоловКРУ і нагадує, що виступаючи із співдоповіддю на засіданні Верховної Ради України 27 липня 2006 року при розгляді звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", В.СИМОНЕНКО оприлюднив недостовірну інформацію щодо стану виконання бюджету.

В ГоловКРУ наголошують, що відповідно до статті 19 Конституції України посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і базувати свої офіційні виступи на достовірних даних, а не на своїх уподобаннях та домислах.

Рахункова палата України як вищий орган зовнішнього контролю за державними фінансами і член міжнародної організації ВОКДФ – INTOSAI та її посадові особи зобов’язані дотримуватись політичного нейтралітету у своїй діяльності. Це чітко прописано у Кодексі етики INTOSAI (частина 2 глава 3). Натомість, “виступи В.СИМОНЕНКА були політично заанґажованими і спрямованими на дискредитацію уряду, який в умовах світової кризи надзусиллями забезпечує виконання бюджету та своєчасну і повну виплату заробітної плати, пенсій та інших соціальних видатків. Очевидно, що такі дії Валентина Симоненка вимагають належної оцінки та відповідного реагування”, - йдеться в повідомленні Головного контрольно-ревізійного управління України.