Яценюк закликає політиків не спекулювати на темі УПА

Лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликає політиків не спекулювати на темі визнання воїнів Української повстанської армії.

Про це він заявив вчора в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Є закон України від 1993 року, який називається «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». В ньому є стаття 6, яка легалізувала Українську повстанську армію», - нагадав А.ЯЦЕНЮК, адже зазначений закон визначає статус осіб, які належать до учасників бойових дій, в тому числі вояків Української повстанської армії, які брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників. При цьому політик закликав припинити політичну гру на цій темі і соціально допомогти всім ветеранам.

Політик наголосив, що протистояння між вояками УПА та Червоної армії мало характер громадянської війни. Він нагадав, що подібний опір місцеве населення чинило більшовикам в 1920-ті роки на теренах Центральної і Східної України, де руйнували церкви, висилали в Сибір, влаштовували голод і зганяли всіх у колгоспи.

«Через 20 років той самий «будьоновець» приїхав вже на територію Західної України і робив те саме: вистрілював священиків, висилав до Сибіру, руйнував церкви, забирав майно. Що мала робити тоді Західна Україна? Вона робила те саме, що робила Східна Україна 20 років перед тим. Вона боролася за свою хату, за сім`ю», - наголосив А.ЯЦЕНЮК. Але при цьому політик нагадав події початку Другої світової війни Західна Україна, яка 1939 року з хлібом-сіллю зустрічала радянську армію, 1941-го, після більшовицьких знущань з місцевого населення, вже з хлібом-сіллю приймала німців як визволителів. «Але вже за два тижні ця ейфорія завершилась», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК відзначив, що тоді місцеве населення почало боротися і проти більшовиків, і проти нацистів. «Були й ті, хто співпрацював з нацистами. Але я вам нагадаю: хіба Червона армія, власовці не працювали з нацистами? Співпрацювали. Нюрнберг засудив нацистів і їх колаборантів. І ми повинні зробити те саме», - наголосив він.

Лідер «Фронту змін» закликав низько вклонитися тим людям, які воювали за незалежність України, які боролися з нацизмом, поставити квіти на їхні могили і подумати про тих, хто сьогодні живий, щоб забезпечити їм гідне життя. «Треба сказати: це – наше минуле. Давайте подумаємо про наше майбутнє, про наших дітей, про те, яку країну ми проектуємо, що ми зробимо безпосередньо і чим ми відзначимось в історії незалежної України», - запропонував він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Україна втратила 7 мільйонів українців у Другій світовій війні. «Ми стали живим щитом. Це хіба міф про велику Перемогу? Та ми така сама країна-переможниця, як і Росія. І ми повинні вклонитися тим, хто здобув цю перемогу», - наголосив він.

Політик зазначив, що 9 травня цього року був у берлінському Трептов-парку і дізнався про те, що його утримання фінансує виключно Росія. «А чому він повинен утримуватися за кошти Росії, якщо Україна така сама переможниця? Ми також будемо утримувати Трептов-парк, бо це не перемога Росії, це наша спільна перемога, де були крім росіян і українці, і дуже багато інших націй», - наголосив він.

Ця тема, на думку політика, постійно використовується для здобуття електоральної підтримки. А.ЯЦЕНЮК вважає, що треба перейти в інший формат – до обговорення майбутнього України. «Модернізація держави, те, куди ми рухаємось, яке наше місце, яке майбутнє наше і наших дітей – оце повинен бути предмет цієї кампанії», - підсумував лідер «Фронту змін».