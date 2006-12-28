Янукович обдурив село?

Сільгоспвиробникам в Україні за підсумками цього року не виплачено дотації за випуск агропродукції і не компенсовано відсотки за кредитами в сумі 700 млн. грн. Про це УНІАН повідомило компетентне джерело в Кабінеті Міністрів.

Як відомо, законодавством України про державну підтримку сільгоспвиробників передбачено дотації агровиробникам за здану тваринницьку продукцію, продукцію рослинництва, також держава згідно із законодавством компенсує виплату сільгоспвиробникам відсотків за банківськими кредитами, для чого відповідні суми закладаються в державному бюджеті на поточний рік. Ці виплати зазвичай здійснюються наприкінці року, тому, говорить джерело агентства, сільгоспвиробники, незважаючи на тривалу затримку з перерахуванням коштів, сподівалися на виправлення ситуації останніми днями грудня. Проте цього не сталося, Міністерством фінансів не було перераховано відповідні суми, і сільгоспвиробники, які звернулися до Міністерства аграрної політики, одержали відповідь, що цього року дотації не виплатять. Сподіватися на це, за словами чиновників МінАП, можна наступного року, проте вони дають зрозуміти, що це будуть вже дотації з бюджету наступного року, відповідно, виникнуть проблеми з виплатами за 2007 рік.

В асоціації «Союз птахівників України» УНІАН підтвердили невиплату коштів сільгоспвиробникам, хоча сума невиплат, за даними асоціації, відрізняється від вищезазначених цифр. Як повідомив кореспонденту УНІАН голова ради директорів асоціації Олександр БАКУМЕНКО, заборгованість держави перед виробниками свинини, м’яса великої рогатої худоби і птахівничими комплексами за частину вересня і весь четвертий квартал поточного року становить близько 300 млн. грн. При цьому, за його словами, невиплата коштів пояснюється «невидачею грошей Мінфіном». За словами О.БАКУМЕНКА, дотації не одержали як дрібні та середні, так і великі виробники. Він висловив надію, що заборгованість буде погашено в 2007 році. При цьому О.БАКУМЕНКО зазначив, що невиплата дотацій негативно позначиться на вітчизняних товаровиробниках.

Генеральний директор української корпорації «Тваринпром» Сергій ГНАТЮК підтвердив УНІАН, що держава виплатила дотації виробникам лише до вересня, при цьому у вересні заборгованість була погашена частково, а в четвертому кварталі виплати не здійснювалися взагалі. За словами С.ГНАТЮКА, невиплату пояснюють відсутністю коштів.

Невиплату дотацій підтверджують також сільгоспвиробники з кількох областей України, опитані УНІАН. Один із керівників великого комплексу з випуску м`ясної продукції оцінив наслідки невиплати дотацій як «катастрофічні». За його словами, з відкриттям українського ринку тваринницької продукції для зарубіжних тваринників і підвищенням цін у зерновій групі, українським виробникам свинини та інших видів м`ясної продукції стало дуже складно витримувати конкуренцію. Невиплата ж дотацій (зокрема, підприємство, яким керує співбесідник агентства, не одержало більше 3 мільйонів гривень дотації) «просто підкосить підприємство і поставить питання про його подальше існування».

Опитані УНІАН аграрні експерти також відзначають, що при виплаті дотацій виробникам м`ясної продукції «є серйозні проблеми». При цьому, на думку аналітиків, відзначаються корупційні схеми розподілу коштів.

УНІАН звернулося до Міністерства фінансів з проханням прокоментувати цю ситуацію і надати інформацію про суми, виділені на компенсацію аграріям, проте поки що не одержало інформації з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті України на 2006 рік передбачено 1 млрд. 993 млн. грн. на дотації рослинникам і тваринникам. 27 грудня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції заявив, що його уряд, почавши працювати з великим касовим розривом у бюджетній сфері (за його словами, ця сума становила не менш як 7 мільярдів гривень), проте, завершив рік без бюджетного дефіциту.

Разом з тим, проблему з виплатою держдотацій аграріям у 2006 році сьогодні на прес-конференції підтвердила голова Київської обласної держадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО. «Дійсно, цього року уряд надзвичайно погано спрацював щодо підтримки сільгоспвиробників», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО. За її словами, заборгованість із виплати дотацій - проблема не тільки Київської області, це – загальноукраїнська проблема. Сільгоспвиробники практично не одержали відшкодування за кредитними ставками, за лізингом техніки, а також коштів на розвиток рослинництва і тваринництва.