На президентських виборах перемогла б Тимошенко (опитування)

У разі, якщо б сьогодні в Україні проводились президентські вибори, перемогла б лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління ім. Горшеніна.

Зокрема за даними опитування, за Юлію ТИМОШЕНКО проголосувало б – 21,22%; Віктора ЯНУКОВИЧА – 20,52%; Віктора ЮЩЕНКО – 8,34%; Олександра МОРОЗА – 3,20%; Петра СИМОНЕНКО – 4,74%; Наталію ВІТРЕНКО – 3,49%; Володимира ЛИТВИНА – 2,50%; Юрія ЛУЦЕНКА – 1,90%; іншого кандидата – 1,40%; голосував би проти всіх – 7,89%; “не голосував би” – 10,58%; “важко сказати” – 14,28%.

Водночас, у разі проведення виборів до парламенту, за Партію регіонів готові проголосувати 22,58%; БЮТ – 20,43%; блок «Наша Україна» - 7,79%; КПУ – 4,80%; СПУ – 3,50%; Блок Н.Вітренко – 3,65%; Блок В.Литвина – 2,45%; Блок «Пора»-ПРП – 1,00%; партію «Віче» - 1,05%; за іншу партію, блок – 0,75%; "не голосував би” – 9,54%; "голосував би проти всіх” – 9,44%; "важко сказати” – 13,04%.

Як зазначив в коментарі УНІАН директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, для експертів інститут найбільший рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО також став несподіванкою. Водночас, він вважає, що рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО є “ситуативним”, оскільки населення налякане новими тарифами на житлово-комунальні послуги. Крім того, цьому сприяло складнощі з ухваленням бюджету, на фоні, того, що в цей час найбільшу політичну активність проявляла сама Ю.ТИМОШЕНКО.

“Опозиційні настрої населення сформувались в деякі симпатії до Ю.ТИМОШЕНКО, але цей ситуативний момент може бути дуже швидко переломлений на фоні активізації інших політиків після новорічних свят”, - переконаний К.БОНДАРЕНКО.

Водночас, він зазначив, що спостерігається тенденція падіння рейтингу Партії регіонів. За словами експерта, це пов’язане з тим, що Партія регіонів стала партією влади і, таким чином, ділить відповідальність за підвищення тарифів ЖКП.

Опитування проводилося з 14 грудня по 28 грудня 2006 року в 14 регіонах України. Всього за маршрутною вибіркою з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 2012 респондента, які репрезентують доросле населення України, віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Загальна кількість точок опитування – 89 (53 міста і 36 сіл). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,4%.

Опрацювання даних триває. Остаточні результати опитування будуть оприлюднені після новорічних свят, в тому числі на офіційному сайті інституту Горшеніна www.kipu.com.ua.