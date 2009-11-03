Богословська: влада займається державним рекетом

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА впевнена, що підвищення мінімальної зарплати не позначиться на рівні життя українців. Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

«Немає нічого простішого, ніж увімкнути друкарський верстат і напередодні виборів нагодувати всіх порожніми обіцянками. Але підвищити життєвий рівень ми зможемо лише тоді, коли піднімемо національне виробництво, впорядкуємо держзакупівлі й проведемо інші життєво важливі реформи», - говорить політик.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадує: на виплату зарплат бюджетникам у 2010 р. було заплановано витратити 113,4 млрд. грн.

«Це на 19,1% більше, ніж у 2009 р. Після підвищення мінімальної зарплати дана сума збільшиться на декілька десятків мільярдів гривень, до 30-40%, а доходи бюджету – всього лише на 19%. Очевидно, що це стратегія проїдання, а не розвитку», - підкреслює кандидат на пост Президента України.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, збільшення соціальних виплат, заробітних плат без наведення порядку в бюджетній сфері й розвитку національного виробництва – шлях в нікуди.

«Державний апарат сьогодні «душить» малий і середній бізнес. Перевірки, вибивання податків наперед, нові незаконні збори змушують підприємців або закриватися або йти в «тінь». Влада займається державним рекетом, база оподаткування скорочується, і в 2010 р. багато хто може просто опинитися на вулиці без роботи», - зазначає політик.

Щоб не погіршувати ситуацію, кандидат на пост Президента пропонує проводити структурні реформи, а не займатися популізмом.

«Ми повинні виробляти все, що можна й імпортувати лише те, що не може бути якісно виготовлено в Україні. Потрібно створити систему держзамовлень для модернізації залізниці, ПЕК і суднобудування на 2 роки звільнити від оподаткування суми, спрямовані на закупівлю нового обладнання; дати пільги для ведення сімейного мікробізнесу. Зробивши це, ми зможемо підвищити життєвий рівень українців і не будемо друкувати гроші або як недбайливі господарі бігати по сусідах позичати по копійці-дві», - говорить І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня п.р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму й мінімальної заробітної плати».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., із 1 січня 2010 року – 825 грн., із 1 квітня – 839 грн., із 1 липня – 843 грн., із 1 жовтня – 861 грн., із 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., із 1 січня 2010 року – 869 грн., із 1 квітня – 884 грн., із 1 липня – 888 грн., із 1 жовтня – 907 грн., із 1 грудня – 922 грн.

25 жовтня п.р. було оприлюднено заяву Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив сподівання, що на цей закон Президент України накладе вето.

30 жовтня 2009 року Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму й мінімальної заробітної плати».