Богословська пропонує ВР поговорити про Нафтогаз без журналістів

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА наполягає на проведенні закритого засідання Верховної Ради України про фінансове становище НАК «Нафтогаз України» і постачаннях газу в Україну.

Про це кандидат заявила в коментарі УНІАН.

Зокрема, депутат заявляє, що діючий контракт про постачання газу «вбиває» українську незалежність. «Очевидно, що на переговорах у Москві (у січні 2009 року – УНІАН) Юлія ТИМОШЕНКО здала національні інтереси. Досі ми не бачили додаткові угоди і не знаємо умов, на яких був підписаний контракт. А тим часом українські підприємства зазнають мільярдні збитки, дефіцит бюджету зростає, НАК «Нафтогаз України» практично збанкрутіла», - заявляє політик.

Кандидат на пост Президента України пропонує двом комітетам Верховної Ради – з питань бюджету і з питань ПЕК – терміново розглянути її проект постанови №4720-П і дати згоду на проведення закритого засідання парламенту за участю прем`єр-міністра, секретаря РНБО, уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки, керівництво НАК «Нафтогаз України».

«6 липня зареєстрований проект постанови, в якій я запропонувала в закритому режимі, без камер і журналістів, відверто поговорити про фінансове становище НАК «Нафтогаз України» і постачаннях газу в Україну. Вже очевидно, що газовий зашморг на шиї України затягується тугіше й тугіше. Тому, щоб не розгубити залишки іміджу країни-транзитера, не залишити наші підприємства і будинки без газу, нам треба прийняти ряд заходів для виправлення ситуації на газовому ринку», - підкреслює політик.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадує: у лютому був оприлюднений звіт Тимчасової слідчої комісії з питань функціонування ГТС і забезпечення газом населення. У звіті вказувалися всі без винятку слабкі місця нового контракту, підписаного НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром». Крім того, члени комісії звертали увагу на закритий характер переговорів і небажання уряду обнародувати додаткові угоди, підписані разом з контрактом. (УНІАН: у січні 2009 р. І.БОГОСЛОВСЬКА була призначена керівником тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань функціонування газотранспортної системи України і забезпечення газом споживачів у 2008-2009 рр. Згідно з висновками комісії, обнародуваними в лютому, українська сторона непрофесійно провела переговори щодо постачань газу в 2009 р.)

«Ми попереджали про високу базову ціну в 450 дол. за 1 тис. куб. газу, про те, що українські підприємства не «витягнуть» нових умов постачань газу, про загрозу банкрутства НАК «Нафтогаз України». На жаль, нічого, з того, що ми пропонували зробити, щоб не допустити такі плачевні наслідки, зроблено не було. В результаті, промислове виробництво впало на третину, чисті збитки НАКу за 9 місяців склали 1,9 млрд. грн., ціна на газ для населення вкотре буде збільшена», - зазначає політик.

І.БОГОСЛОВСЬКА переконана: якби уряд прислухався до висновків тимчасової слідчої комісії з питань функціонування ГТС і забезпечення газом, не треба було б у листопаді розплачуватися за газ спеціальною валютою МВФ.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8, базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році мав скласти 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» стане продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Контрактом на постачання газу передбачені заходи щодо підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем постачання, не сплатить, або не в повному обсязі сплатить постачання газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не раз вимагав від уряду і продовжує наполягати на необхідності перегляду окремих положень контрактів з метою встановлення між Україною і Росією партнерської довготривалої взаємовигідної співпраці в газовій сфері.