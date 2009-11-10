Die Presse: Україна ось-ось проґавить кредит МВФ

“Політики в Україні напередодні виборів щедро роздають гроші, яких немає в бюджеті. Міжнародному валютному фонду терпець уривається і Україна навряд чи найближчим часом отримає черговий транш стабілізаційної позики”, пише австрійська Die Presse в статті “Україна ось-ось проґавить кредит МВФ”. Переклад на http://inozmi.glavred.info.

Як пише видання, врятуватися рік тому від дефолту Україні вдалося суто завдяки екстреному кредитові. Протягом кількох тижнів Міжнародний валютний фонд виділив тоді колишній радянській республіці допомогу в розмірі 16,4 мільярда доларів (11,1 мільярда євро). За минулі 12 місяців Україна отримала з неї 7,2 мільярда євро. Більша частина коштів пішла на підтримку фінансової системи. На середину листопада призначено виплату наступного траншу – 2,6 мільярда доларів, якого країна терміново потребує, щоб приборкати свій нестримний дефіцит бюджету. Проте над виплатою дедалі ясніше вимальовується знак питання, бо перед президентськими виборами в січні політики в гігантських масштабах розподіляють гроші, яких у них нема.

Крім того, зазначає Die Presse, Вашингтон прив’язав переказ коштів до суворих умов. Так, вимагалося фундаментально реформувати фінансовий сектор та енергетику. Пенсійний вік треба було підвищити. Пенсії, зарплати та соціальні видатки мали б зростати мінімально. Та поза фінансовим сектором реформи проводяться дуже повільно. Уряд, Президент і опозиція у Києві роками не можуть помиритися. Останній епізод цієї ворожнечі відбувся недавно в парламенті. Був прийнятий закон про підвищення мінімальних зарплат і пенсій на 20%, поданий найбільшою опозиційною партією.

Як пише газета, цей закон є каменем спотикання у переговорах із МВФ. Підвищення означають для держбюджету додатковий тягар у 4 мільярди доларів на рік. Глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО говорить про «атомну бомбу під фінансовою системою країни». І все ж її суперник, Президент Віктор ЮЩЕНКО, підписав закон. Тепер 50 парламентарів попросили Конституційний Суд перевірити, чи закон узагалі конституційний.

Австрійське видання нагадує, що ще минулого грудня уряд хотів провести через парламент антикризову програму, щоб розпочати реформи, яких вимагає МВФ. Та ні лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ, ні Президент України не виявили особливої квапливості чи готовності підтримати ці заходи. Хоча Україна, як, мабуть, ніяка інша країна, постраждала від економічної та фінансової кризи, відповідальні політики так і не впряглися в один віз.

МВФ тим часом висловлює стурбованість – хоч і в м’яких тонах. Для директора-розпорядника МВФ Домініка СТРОССА-КАНА підписання В.ЮЩЕНКОМ закону означає ускладнення співпраці. Як пише видання, “у Вашингтоні ще домінує бажання й далі надавати Україні підтримку. Однак простору для передвиборчих вибриків персонажам політичного театру в Києві вже не лишилося”.