Експерти кажуть, що Ющенко не мусить бити Тимошенко по голові

Експерти вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО використовує фактор Збройних сил як інструмент передвиборчої боротьби з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це вони заявили у коментарях сайту «Політична думка».

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає «неприпустимою політизацію проблем у Збройних силах України. Це просто ганебно, коли Президент, він же і головнокомандувач ЗСУ, використовує цей фактор у передвиборчій президентській боротьбі».

Як зауважив І.ЖДАНОВ, «зрозуміло, що у 90-х роках, коли не виплачувалися зарплати і пенсії, причому роками (пам`ятаю, 15-30 доларів в еквіваленті отримували старші офіцери ЗСУ), то зараз ситуація виглядає безумовно краще. Але тут річ не в порівняннях. Як я уже казав, потрібно винести за рамки передвиборчих перегонів питання Збройних сил. Зрозуміло, що зараз економічна криза вплинула на всі ділянки суспільного життя, і ЗСУ не отримують достатньо коштів, якби хотілося, до речі, й тому ж уряду».

На думку експерта, «Президентові потрібно зібрати РНБО і не використовувати його як майданчик для політичної боротьби з ТИМОШЕНКО, а разом з нею розібратися і подумати, де відшукати необхідні кошти, яких зараз реально у бюджеті не вистачає. Переконаний, Президенту потрібно спокійно вирішувати проблему, а не перетворювати це на політичну бомбу і бити по голові конкурента».

Як зауважив директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, «по-перше, ми добре пам`ятаємо ті часи, коли міністром оборони був Анатолій ГРИЦЕНКО, який ще не конфліктував з ЮЩЕНКОМ і розповідав про те, як цікавився станом армії Віктор ЮЩЕНКО. Так ось ГРИЦЕНКО розповідав, що ніколи не міг дотелефонуватися до Президента, а коли вдавалося зустрітися з ним, то ЮЩЕНКО говорив переважно про те, що треба змінити форму військових. Йому хотілося, щоб вона була подібна до форми Січових стрільців. Я пам`ятаю такі розповіді ГРИЦЕНКА до того, як він став опонентом ЮЩЕНКА».

Тому, за словами експерта, «видавати сьогоднішні закиди Президента як людини, яка піклується про армію, неможливо. Адже в армії добре знають ціну цим заявам. Щодо суспільства, то воно наразі не може не розуміти того, що економічна ситуація в державі складна, тому треба рятуватися. Звичайно, треба забезпечувати фінансування на певному рівні Збройним силам, але треба виходити з реалій. Тому заяви ЮЩЕНКА звучать виключно як використання свого становища з дискредитації ТИМОШЕНКО. Єдине, що його цікавить – не допустити ТИМОШЕНКО до президентства. Паралельно він виконує функцію допоміжної фігури ЯНУКОВИЧА у боротьбі з ТИМОШЕНКО».

Політолог, керівник соціологічної фірми «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО зазначив, що «ЮЩЕНКО «натравлює» армію, офіцерів на прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО. Це часто відбувається у латиноамериканських, африканських країнах, де Президент використовує свою останню зброю, коли народ мовчить і не хоче його слухати. Він тоді звертається до офіцерів і каже, що ви б жили краще, якби скинули прем`єр-міністра».

На думку експерта, В.ЮЩЕНКО, «швидше за все, своїми заявами намагається підбурити армію до якихось рішучих кроків. Але з цього нічого не вийде, бо всі знають, що у світі і в Україні криза».

«Зараз найбільша проблема Збройних сил – це відсутність міністра оборони. Міністра оборони подає Президент, і генерали в жаху від того, до чого дійде фантазія ЮЩЕНКА далі. Теперішні заяви - це даремно потрачений час. Проблема відсутності міністра – це проблема не ТИМОШЕНКО, а ЮЩЕНКА, бо без міністра неможливо вирішувати жодну проблему. А ЮЩЕНКО звертається не за адресою. Він має спочатку знайти чесного і порядного міністра, а уже потім він може критикувати уряд», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

За словами одного з керівників Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергія ЗГУРЦЯ, «коли ми говоримо про фінансування Збройних сил, то справді ситуація важка. Нинішній бюджет на оборону становить близько 8 мільярдів гривень, що є справді менше, ніж було раніше. Президент говорить про необхідність збільшення фінансування армії, але підписує бюджетні пропозиції. ТИМОШЕНКО зробила кілька нормальних кроків – підтримала авіапром, завод ім.Малишева, але в цілому ці кошти не можуть компенсувати усі негаразди у Збройних силах».

Як наголосив експерт, «суперечки довкола ЗСУ погіршують імідж керівників держави у сприйнятті армії. Криза – це серйозний фактор. Насправді відшукати потрібні на оборону реально кошти наразі неможливо. Тобто якщо ми зберемо усі необхідні, так би мовити, захищені видатки - на освіту, на оборону на інші захищені сфери, - то фактично ми назбираємо два бюджети. Треба тоді обирати».

За словами С.ЗГУРЦЯ, «зараз армія не сприймає ані ЮЩЕНКА, ані ТИМОШЕНКО через дві обставини. ЮЩЕНКО жодного разу не довів обіцяне до реальних справ, а ТИМОШЕНКО робить окремі ін`єкції в Збройні сили, які суттєво не змінюють їхній стан справ».

Політичний аналітик Вадим ДЕНИСЕНКО вважає неправильною «позицію Президента. Бо 18 років тому Збройні сили були в жахливій ситуації. Зараз, звичайно, ситуація значно краща. Якщо говорити про сьогоднішній день, то ситуація у Збройних силах є адекватною економічним реаліям».

Академік НАНУ, колишній секретар РНБО, один із авторів Концепції національної безпеки і оборони України, Державної програми будівництва і розвитку Збройних сил України Володимир ГОРБУЛІН зауважив: «Я не хочу коментувати це в політичному контексті. Я буду серйозно у Міноборони виступати з приводу того, чому сьогодні так важко ЗСУ і чому було так важко завжди. Я хочу це робити, не прив`язуючись до керівництва країни. Треба робити аналіз ситуації, розбираючи її по роках. Це дасть можливість об`єктивно проаналізувати стан справ у Збройних силах».

Як відомо, В.ЮЩЕНКО заявляє, що українська армія не може повноцінно працювати як інститут оборони держави, і в цьому він звинувачує безпосередньо Ю.ТИМОШЕНКО та парламентську більшість.