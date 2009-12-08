У Ющенка кажуть, що дехто хоче війни і залишає лазівку для фальсифікацій

Закон про вибори Президента України у своїй чинній редакції вочевидь дає можливості для зловживань та порушень на виборах глави держави.

Про це заявила у ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у Конституційному Суді та ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

«У тій редакції, у якій сьогодні ми маємо закон про вибори Президента України, звичайно, є підстави для зловживань і фальсифікацій під час виборів», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона наголосила, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не випадково 8 листопада 2009 року (тобто після рекомендацій Венеціанської комісії та рішення Конституційного Суду) вніс до парламенту законопроект щодо внесення змін до закону про вибори Президента. «І якраз у частині розгляду виборчих спорів (в судах) там запропонована абсолютно чітка і конкретна редакція – колегіальний розгляд», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

Як підкреслила заступник глави Секретаріату Президента, у виборчому праві вже давно існує стандарт, за яким виборчі справи не розглядаються одноосібно. Натомість, зміни внесені до Кодексу адміністративного судочинства в результаті спільного голосування Партії регіонів та БЮТ у серпні, зроблені таким чином, що наразі самі суди не можуть розібратися, як її застосовувати, сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона окремо нагадала, що запропонований Президентом законопроект був взятий за основу при розгляді у ВР, оскільки «мав найбільш об’єктивний характер». Вона також зазначила, що профільний комітет ВР протягом двох тижнів опрацював більше 250 поправок до зазначеного проекту. «Хороша системна редакція закону вийшла», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, водночас констатувавши, що народні депутати все одно не захотіли проголосувати за зміни. Вочевидь, за її словами, причина у небажанні зробити законодавство якісним, ясним та чітким. «Дві найбільші політичні сили, звичайно, зацікавлені у тому, що залежно від того, як буде складатися виборчий процес, його завершення, мати вплив на ті процедури, які опосередковують підрахунок голосів на дільницях, у виборчих комісіях, у ЦВК і зрештою в судах», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

«Якби ніхто не хотів війни, а всі хотіли би чесних прозорих відкритих виборів, то найпершою основою для чесних прозорих відкритих виборів є якісне законодавство. І у нас були всі підстави і всі можливості нехай вже під час виборчого процесу знайти компроміс, внести зміни і дати можливість якісно провести вибори», - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.