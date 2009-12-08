Закон щодо злочинних доходів повернувся до парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» для повторного розгляду Верховною Радою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЮЩЕНКО у своїх зауваженнях зазначає, що, відповідно до закону, під нагляд Державного фінансового моніторингу України підпадають абсолютно всі суб’єкти, які проводили в процесі своєї діяльності фінансову операцію, зокрема, якщо проведеній фінансовій операції передувало зарахування на цей же рахунок коштів на суму, яка дорівнює або перевищує 100 тис. грн., у той самий або попередній операційний день.

Він вважає, що це, зокрема, призведе до необґрунтованого збільшення потоків фінансової інформації, в результаті чого суттєво погіршиться якість аналізу операцій клієнтів фінансових установ на предмет порушення законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також В.ЮЩЕНКО вважає, що більшість фінансових операцій підлягатимуть державному фінансовому моніторингу і фактично дискредитується таке поняття як професійна таємниця та підривається етика професійних стосунків між клієнтом та суб’єктом, який надає послуги.

Президент вважає неприпустимим, що даним законом передбачено, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу фактично наділяються правом втручатися в господарську діяльність суб’єктів, блокувати їх діяльність, маючи повноваження відповідно до запропонованого закону - зупиняти фінансову операцію за наявності широкого кола ознак, серед яких: перерахування коштів з рахунку того ж або наступного дня, коли на нього було внесено кошти готівкою (незалежно від розміру такої операції), одержання страхового платежу.

В.ЮЩЕНКО вважає, що нова редакція закону “не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму”.

Він вважає, що збільшення кількості повідомлень до Держфінмоніторингу, які потребують опрацювання, призведе до збільшення витрат даного органу та перетворить “його на сховище величезного масиву конфіденційної інформації, в тому числі тієї, яка становить банківську та комерційну таємницю”. На думку В.ЮЩЕНКА, зосередження всієї інформації про суб’єктів господарювання, а також про осіб, яких відповідно до норм закону віднесено до категорії “політичних діячів”, створить “ризик заволодіння зазначеною інформацією та використання її іншими особами для власних корисливих цілей”.

Президент переконаний, що даний закон порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.

В.ЮЩЕНКО пропонує парламенту відхилити цей закон.