Штаб Ющенка активно вивчає досвід виборів 1999 року?

Для перемоги на президентських виборах над Юлією ТИМОШЕНКО лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ необхідно, як мінімум, 15% розриву в першому турі. Таку думку висловив директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО на зустрічі з журналістами у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, зокрема він зазначив: “Нинішня виборча кампанія має кілька рівнів активності. Основна боротьба відбувається між найбільш рейтинговими кандидатами – Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТИМОШЕНКО. Протягом всієї кампанії рейтинги залишаються практично незмінними – розрив між основними конкурентами становить близько семи відсотків”. Однак, зазначив політолог, “останнім часом сторони обмінюються «соціологічними ударами» - принаймні, серед загалу поширюється інформація про те, що у Ю.ТИМОШЕНКО стрімко падає рейтинг, що вона відстає від В.ЯНУКОВИЧА ледве не на 20%. Реальні соціологічні заміри показують, що рейтинги є незмінними, і на них не впливає ні агітація, ні контр-агітація».

К.БОНДАРЕНКО вважає, що для перемоги над Ю.ТИМОШЕНКО В.ЯНУКОВИЧУ необхідно, як мінімум, 15% розриву у першому турі. «Адже на користь Ю.ТИМОШЕНКО у другому турі зорієнтується більшість виборців Віктора ЮЩЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Володимира ЛИТВИНА, частина виборців Сергія ТІГІПКА. У той час, як на користь В.ЯНУКОВИЧА – частина виборців С.ТІГІПКА, виборці Петра СИМОНЕНКА та Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ», - сказав політолог.

Він також зазначив, що в оточенні В.ЮЩЕНКА розробляються плани виведення їхнього кандидата у другий тур. «Вже сьогодні активно вивчається досвід виборів 1999 року. Якщо пригадати 1999, то всі соціологи говорили про те, що у другий тур вийдуть Олександр МОРОЗ та Леонід КУЧМА, при цьому О.МОРОЗ реально перемагав Л.КУЧМУ. Про П.СИМОНЕНКА говорили як про ймовірного кандидата на третє-четверте місце. В результаті, за останній місяць О.МОРОЗУ влаштували «інгулецький теракт» (коли керівника штабу О.МОРОЗА в Кривому Розі звинуватили у організації замаху на Наталю ВІТРЕНКО) та розвал Канівської четвірки. За допомогою деяких маніпуляцій О.МОРОЗ опинився на третьому місці”, - нагадав К.БОНДАРЕНКО події десятирічної давнини.

За його словами, “зараз розглядається варіант спільної роботи В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА з нейтралізації Ю.ТИМОШЕНКО: і на управлінському рівні (спільний бойкот економічних рішень уряду і БЮТ), і на рівні виборчих технологій”. “Представники штабу В.ЮЩЕНКА говорять про те, що у нього сьогодні – 9% рейтингу, що є третім результатом, а в плані динаміки – найкращим показником серед кандидатів. Загалу намагаються послати кілька месиджів: а) В.ЮЩЕНКО – єдиний національно орієнтований кандидат; б) В.ЮЩЕНКО – гарант демократії в Україні; в) В.ЮЩЕНКО – єдиний гарант збереження корупційних схем (в Україні ця теза сприймається багатьма дуже позитивно, бо значна частина населення боїться втратити «ліві» доходи, навіть якщо ці доходи становлять 500 гривень на місяць)», - повідомив К.БОНДАРЕНКО.

На думку політолога, В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО взаємно зацікавлені в неформальному союзі один з одним. «Їх союз нагадує пакт Молотова-Ріббентропа в тому плані, що у 1939 році Гітлер щиро вірив, що обдурить Сталіна, а Сталін вважав, що обдурить Гітлера. В.ЮЩЕНКО переконаний, що, нейтралізувавши В.ТИМОШЕНКО і вийшовши у другий тур з В.ЯНУКОВИЧЕМ, він знову переможе лідера Партії регіонів (особливо спираючись на «п`яту колону» всередині неї). В.ЯНУКОВИЧ вважає, що перемогти у другому турі В.ЮЩЕНКА йому буде легше, ніж Ю.ТИМОШЕНКО. Біда в тому, що і В.ЯНУКОВИЧ, і В.ЮЩЕНКО перебувають під впливом тих фантазій, які їм продукує їхнє оточення, яке вже давно зробило подвійні ставки і зацікавлене виключно в одному – в нейтралізації Ю.ТИМОШЕНКО”.

Як сказав К.БОНДАРЕНКО, він не здивується, якщо, “нейтралізувавши і вивівши з гри Ю.ТИМОШЕНКО, Президент В.ЮЩЕНКО призначить главою свого Секретаріату Бориса КОЛЕСНІКОВА, а Президент В.ЯНУКОВИЧ доручить свою канцелярію Ігореві ТАРАСЮКУ. Грані між ПР і оточенням В.ЮЩЕНКА сьогодні надто умовні».

Також К.БОНДАРЕНКО зазначив, що кандидати з другого ешелону сьогодні переслідують більш «приземлені» цілі: кожен із них вірить у неминучість дострокових виборів Верховної Ради. «Саме тому основні ставки робляться на формування майбутніх команд. Участь С.ТІГІПКА, А.ЯЦЕНЮКА, В.ЛИТВИНА, П.СИМОНЕНКА, І.БОГОСЛОВСЬКОЇ й Олега ТЯГНИБОКА у президентських виборах – це намагання показати інвесторам (наявним та потенційним) власну політичну спроможність. Кожен з цих кандидатів бореться, насамперед, за 3% голосів електорату, так необхідних для проходження команди в парламент. Також ці кандидати намагаються формувати команди на місцях – з прицілом на місцеві вибори 30 травня 2010 року», - сказав директор Інституту Горшеніна.