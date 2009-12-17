Яценюк зрозумів, що достукатися до кожного дуже складно

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що бореться за перемогу на президентських виборах, а не за третє місце.

Про це він сказав на прес-конференції в Тернополі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, політик наголосив, що ніколи не ставив перед собою завдання посісти третю сходинку у виборчій кампанії. «Там вже багато кандидатів товчуться – і ЛИТВИН, і ЮЩЕНКО, і ТІГІПКО”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК. При цьому додав: ”я борюся не за третє місце – я борюся за перше місце, тому що тільки так я зможу реалізувати ті чіткі цілі, які я поставив перед собою, перед країною, перед людьми”. Він зазначив, що прагне “переконати людей, що змінити країну ми зможемо тільки разом».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що не зважає на коливання рейтингів і не переймається соціологічними дослідженнями, які “замовляють штаби інших кандидатів у президенти”. Він зазначив, що “до коливань у соцопитуваннях я не ставлюся ніяк”. За його словами, “це ще одна технологія». При цьому він наголосив: “про рейтинги ми поговоримо 18 січня 2010 року, бо там все це буде відомо – у кого які рейтинги, у кого яка підтримка, яка кампанія правильна і яка неправильна».

Відповідаючи на запитання, чому він обрав для своєї виборчої кампанії такий непростий шлях – зустрічі з виборцями віч-на-віч, а не як інші кандидати в президенти – рекламування через телебачення, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що не пішов “шляхом пластмасової політтехнологічної кампанії”. Він наголосив, що така кампанія називається «За все хорошее, против всего плохого». “У мене такої кампанії немає», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що кандидат у президенти, “який має свою позицію, а не є продуктом політтехнологій, повинен йти до людей і мусить достукатися до кожного громадянина». За його словами, саме під час спілкування люди розуміють, хто ти насправді, що ти - «не мильна бульбашка, яка швидко надувається, а потім раз – і здувається». В той же час він зазначив, що “достукатися дуже складно”. “Не все швидко і легко відбувається”, - додав він.

Як повідомили УНІАН в прес-службі, завтра А.ЯЦЕНЮК відвідає Івано-Франківськ, у суботу – Чернівці, а в неділю – Львів.