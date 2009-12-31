В Європарламенті вважають, що обіцянка членства в ЄС Україні не потрібна

Україна стане ближчою до ЄС без обіцянки членства. Це станеться завдяки Угоді про асоціацію, яку мають підписати 2010 року. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський.

«Сигнали, що ми спостерігаємо у Європарламенті вказують на те, що Україна - найбільш розвинута країна з тих, що ведуть переговори щодо Угоди про асоціацію. Перемовини добігають кінця» - так член комітету у закордонних справах Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський прокоментував часові рамки підписання угоди. Раніше у грудні голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу висловив сподівання, що Україна та ЄС зможуть укласти Угоду про асоціацію протягом 2010 року. Українські ж можновладці неодноразово анонсували таке підписання ще у грудні.

За словами Саріуша-Вольського, ЄС пропонує Україні інтенсивну економічну інтеграцію. Майбутня зона вільної торгівлі, зауважує євродепутат, це не лише вільний рух товарів і послуг, але також і наближення законодавства до європейських стандартів. Парламентарій підкреслює, що і економічна модель має бути подібною, вона буде сприяти інвестиціям, полегшенню вільного пересування людей.

«Це означає, що політично й економічно Україна буде ближче до Союзу без обіцянки членства, тому що для цього ще рано - ані ЄС, ані Україна ще не готові, але це відкрита формула і асоціація - така спеціальна угода, яка була застосована в Польщі, Литві, Угорщині, Чехії та інших країнах, які згодом стали членами» - зауважує політик, який раніше відповідав за євроінтеграційні процеси у самій Польщі.

Нині Яцек Саріуш-Вольський став одним із заступників голови Парламентської Асамблеї Євронест - нової структури Парламенту, яка має стати платформою для дискусій з депутатами країн Східного партнерства, у тому числі України. За його словами, очікувана Угода про асоціацію не є напряму обіцянкою членства, але є визначенням того, що Україна дуже серйозно розглядається як стратегічний партнер Євросоюзу: «Є ключові інтереси обох сторін, наприклад, енергетична безпека, і Україна і ЄС зацікавлені у гарантіях енергетичної безпеки, Україна є ключовою транзитною країною».

Говорячи ж про Східне партнерство, Саріуш-Вольський зауважив, що для роботи за цим напрямком заважають складні відносини між президентом та урядом. «ЄС вітає політичну стабільність і очікує проведення демократичних виборів президента. Ми сподіваємось, що Україна зробить вибір, який би відповідав європейській перспективі», - каже депутат Європарламенту.