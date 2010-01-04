Ющенко знає, що один кандидат готує проект фальсифікації під назвою «Ріка»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив СБУ перевірити інформацію щодо підготовки технології фальсифікації під кодовою назвою «Ріка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час спілкування з представниками ЗМІ.

За словами В.ЮЩЕНКА, він має інформацію, що на сьогодні готується ряд проектів з метою сфальсифікувати результати виборів. Зокрема, зазначив він, проект «Ріка» передбачає в цілому зібрати додаткових 2 млн. голосів на користь кандидата, який сьогодні «має дефіцит», щоб потрапити в другий тур.

Разом з тим В.ЮЩЕНКО відмовився називати прізвище цього кандидата, але пізніше додав, що більшість загроз фальсифікації буде виходити в першому турі від БЮТ. «Одна політична сила, що втратила друге місце і перейшла на третє», - сказав В.ЮЩЕНКО про Юлію ТИМОШЕНКО.

При цьому В.ЮЩЕНКО прогнозує, що в першому турі Партія регіонів навряд чи вдаватиметься до фальсифікацій, оскільки їх представник сьогодні потрапляє до другого туру і без цього. Водночас Президент не виключив, що такі спроби цієї політичної сили будуть у другому турі.