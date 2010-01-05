Литвин: нам вкрай важливо не потрапити в тінь якоїсь держави

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що у 2010 році в зовнішній політиці Україна повинна вирішити питання демаркації кордонів з країнами-сусідами.

Про це він заявив під час ефіру на “5-му каналі”.

“Ми повинні остаточно вирішити питання з кордонами. У нас з Білоруссю остаточно питання не вирішено, з Молдовою не вирішено, з Росією не вирішено. Я не кажу вже про Румунію, яка відверто цинічно заявляє майже на офіційному рівні претензії на територію України”, - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він висловив здивування з приводу того, що українська влада жодним чином не реагує на ці випади. “Ні пари з вуст, щоб сподобатися, щоб продемонструвати свою європейськість. Це дрібненький рівень, від якого потрібно рішуче відмовитися”, - вважає голова ВР.

В.ЛИТВИН наголосив, що у 2010 році Україна, в першу чергу, повинна налагодити та мати нормальні відносини з країнами-сусідами. На його переконання, якщо ми матимемо з країнами- сусідами нормальні прогнозовані відносини, то проблеми зовнішні будуть вирішуватися. Водночас, додав голова ВР, під час налагодження відносин ми маємо враховувати свої економічні інтереси. “А цей економічний інтерес вимагає від нас мати систему прогнозованих стосунків з Росією”, - додав В.ЛИТВИН.

Він висловив сподівання, що 2010 рік буде досить прогнозованим у зовнішньополітичній сфері. За його словами, нам постійно намагаються довести, що зовнішня політика України повинна мати один конкретний вектор.

“На моє глибоке переконання, це може бути прийнятним для країн, які знаходяться в “банановому” ряду. А ми ж претендуємо на серйозну роль, і у нас є всі підстави для цього”, - додав він.

В.ЛИТВИН вважає, що Україна повинна проводити диверсифіковану зовнішню політику. Крім того, зауважив він, наша держава повинна на рівних розмовляти з Європою, але не тільки з Європейським Союзом, а з усіма ключовими гравцями ЄС.

“Ми повинні зрозуміти ту обставину, що світ повертається до попередніх часів, коли буде наявність багатьох центрів впливу, і вони будуть між собою узгоджувати позиції. І для того, щоб знайти між собою спільне рішення, ці глобальні гравці будуть мати країни, на які будуть впливати. І нам вкрай важливо, щоб ми не потрапили в тінь якоїсь держави”, - додав В.ЛИТВИН.