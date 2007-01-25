Референдум у Києві: міфи і реальність

Українські експерти вважають малоймовірною можливість проведення референдуму про недовіру київській владі і, зокрема, меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Так, відповідаючи на запитання: „Чи реально провести референдум про недовіру меру Києва?” директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ сказав, що це “скоріше, нереально”. На його думку, це пов’язано не тільки з формальними проблемами, які можуть виникнути саме тому, що на якомусь з етапів потрібне рішення міської ради. За словами експерта, навіть якби були зорганізовані всі формальні процедури, жодних гарантій того, що цей референдум досяг би своєї мети немає. “Тому я думаю, що ця ідея нічого не дасть, і навряд чи треба цим займатися навіть тим, хто не задоволений діяльністю нинішнього мера”, - додав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ

Водночас, на думку голови Центру досліджень політичних цінностей Олеся ДОНІЯ, „Закон «Про всеукраїнський та місцевий референдуми», згідно з яким мав би відбутися референдум у Києві, скоріше, можна було б назвати Законом про Неможливість місцевого референдуму”. Експерт нагадав, що для проведення референдуму потрібно зібрати 10% підписів членів місцевої громади, що з огляду на низьку популярність в місті особи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО виглядає абсолютно реалістично. Проблеми, - за словами експерта, - виникають на попередньому етапі: перед збиранням цих 10% підписів потрібно провести збори ініціативних груп, а зареєструвати ці ініціативні групи має сама мерія, яка, зрозуміло, в цьому незацікавлена. “Отже, для проведення референдуму опозиції спочатку треба відновити опозиційну більшість у міськраді і змінити секретаря міськради”, - сказав О.ДОНІЙ і додав, що це виглядає нереалістично.

Натомість директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає проведення референдуму абсолютно реальним, але наголошує, що питання імплементації рішень цього референдуму не прописане. “Тому в даній ситуації, я вважаю, потрібно попрацювати над процедурою – не лише над самим проведенням, а й над процедурою імплементації”, - додав К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО висловив думку, що якщо не буде підтримки Верховної Ради, зробити це буде надзвичайно важко. У першу чергу, через те, що законодавство про референдум дуже старе, а сам референдум зачіпає інтереси дуже багатьох політичних сил. Крім того, додав експерт, “ми не знаємо, хто може бути реальною альтернативою ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, принаймні, за результатами виборів цього не видно – не повертати ж нам назад ОМЕЛЬЧЕНКА”.

Як зазначив президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ: “Якщо ми говоримо про легітимний процес, і в сенсі соціальному і в сенсі правовому, то, як на мене, сьогодні нереально провести ні референдум у місті Києві, ні референдум в Україні в цілому з кількох причин”. На його думку: “Причина перша – це відсутність відповідної законодавчої бази. Поки що вся інституція прямої демократії як прямий референдум регулюється ще радянським законом, до речі доволі суперечливим. По-друге, тема референдуму є наслідком діяльності лише декількох політичних сил, але широкого суспільного запиту на референдум, вважаю, в Києві немає? і це виглядає, скоріше, як спроба за рахунок прямої демократії реалізувати свій власний політичний план”.

Крім того, зазначив А.ЄРМОЛАЄВ, “якщо йти шляхом легітимності рішень, то потрібно ініціювати прийняття, щонайменше, закону про місцевий референдум. Але зрозуміло, що для цього потрібно, принаймні, пройти весняну сесію Верховної Ради і отримати підтримку інших депутатів. Депутати розуміють, що ціна цього питання – референдум у Києві, а отже і політичні торги будуть йти саме з цього питання. І якщо навіть уявити, що цей закон буде ухвалений, то застосування його механізмів із підготовки, ініціації займе ще певний час. Тому мій прогноз – у 2007 році референдум про недовіру меру Києва нереальний. Але якщо розхитувати човен, повторюсь, в цій країні, на жаль, реально все”.