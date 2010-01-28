Кравчук про Медведчука, Тимошенко і генерального прокурора

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що колишній глава адміністрації Президента України Леоніда КУЧМИ Віктор МЕДВЕДЧУК найближчим часом не обійматиме високі державні посади через негативне сприйняття його у суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання УНІАН щодо можливого повернення В.МЕДВЕДЧУКА у велику політику у разі перемоги на виборах Президента Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я з Ю.ТИМОШЕНКО обговорюю всі без винятку найделікатніші питання. Ніяких розмов, навіть натяків – щиро вам кажу, – у Ю.ТИМОШЕНКО не було, коли йдеться про можливість повернути у владу В.МЕДВЕДЧУКА, тим більше – на посаду Генпрокурора України», - зазначив перший Президент України

За словами Л.КРАВЧУКА, такі подання робить Президент, однак схвалює більшість у Верховній Раді. “Генпрокурор – це така посада, до якої мають причетність і Президент, і парламент, і громадськість», – сказав він.

"Я вважаю, що В.МЕДВЕДЧУК – професіонал. Але зараз, коли ще не розвіялися навколо нього різні міфи, йому не варто займати будь-яку посаду. На нього дуже багато вилили бруду і неправди... Такою поки є суспільна думка, з якою потрібно рахуватися", – додав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО раніше заявляв, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО планує в разі своєї перемоги на президентських виборах призначити Генпрокурором В.МЕДВЕДЧУКА.