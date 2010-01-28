Кравчук про Медведчука, Тимошенко і генерального прокурора
"Ще не розвіялися різні міфи"
Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що колишній глава адміністрації Президента України Леоніда КУЧМИ Віктор МЕДВЕДЧУК найближчим часом не обійматиме високі державні посади через негативне сприйняття його у суспільстві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання УНІАН щодо можливого повернення В.МЕДВЕДЧУКА у велику політику у разі перемоги на виборах Президента Юлії ТИМОШЕНКО.
«Я з Ю.ТИМОШЕНКО обговорюю всі без винятку найделікатніші питання. Ніяких розмов, навіть натяків – щиро вам кажу, – у Ю.ТИМОШЕНКО не було, коли йдеться про можливість повернути у владу В.МЕДВЕДЧУКА, тим більше – на посаду Генпрокурора України», - зазначив перший Президент України
За словами Л.КРАВЧУКА, такі подання робить Президент, однак схвалює більшість у Верховній Раді. “Генпрокурор – це така посада, до якої мають причетність і Президент, і парламент, і громадськість», – сказав він.
"Я вважаю, що В.МЕДВЕДЧУК – професіонал. Але зараз, коли ще не розвіялися навколо нього різні міфи, йому не варто займати будь-яку посаду. На нього дуже багато вилили бруду і неправди... Такою поки є суспільна думка, з якою потрібно рахуватися", – додав Л.КРАВЧУК.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО раніше заявляв, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО планує в разі своєї перемоги на президентських виборах призначити Генпрокурором В.МЕДВЕДЧУКА.