У Польщі вважають, що Янукович буде Кучмою

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента України швидше за все буде вести прагматичну політику, яка полягатиме у лавіруванні між Заходом та Сходом, як це робив колишній глава Української держави Леонід КУЧМА.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловили більшість польських експертів, котрі на спеціальній конференції в понеділок аналізували у Варшаві результати президентських виборів в Україні.

Директор польсько-української фундації PAUCI Ян ПЄКЛО висловив сумнів, що В.ЯНУКОВИЧ, котрий за попередніми даними Центральної виборчої комісії України, виграв вибори, буде робити різкі рухи, спрямовані на інтенсивнішу співпрацю з Росією.

На думку експерта, він також не буде заморожувати відносини з Європейським Союзом та з НАТО, намагаючись максимально використати вигод, які випливають із співпраці із цими організаціями.

Цю думку підтримав аналітик Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ, котрий нагадав, що значною мірою власне таку політику раніше ввів Леонід КУЧМА, що керував Україною з 1994 по 2004 рік та ставлеником якого на виборах шість років тому був В.ЯНУКОВИЧ.

Радник українського уряду з економічних реформ Марчін СВЄНЧІЦКІ сказав, що В.ЯНУКОВИЧ буде змушений утримувати та розвивати добрі відносини з Російською Федерацією, котра є головним постачальником газу в Україну та має низку інших важелів впливу на українські власті.

Він не виключив певних поступок В.ЯНУКОВИЧА росіянам, відзначивши, що навряд чи може дійти до цілковитого переорієнтування зовнішньої політики України новим президентом на цілковито проросійські засади.

Я.ПЄКЛО додав, що В.ЯНУКОВИЧУ буде складніше працювати Президентом України, ніж Л.КУЧМІ, оскільки в країні тепер діють вільні медіа та активне громадянське суспільство, чого не було до Помаранчевої революції 2004 року.

Експерти заявили, що навряд чи лідеру Партії регіонів вдасться повернути ситуацію до років правління Л.КУЧМИ, асоційованих із браком доступу до медіа опозиції та так званих «темників» із інструкціями, як висвітлювати події в державі та закордоном.

Організатором конференції, в якій взяли участь провідні польські експерти, що спеціалізуються на українській тематиці, виступили PAUCI, Інститут громадських справ, фундація Нова Східна Європа та Інститут міжнародних відносин Варшавського університету.