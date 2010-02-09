У БЮТ вважають, що регіонали були б щасливі з прем’єром Тимошенко
17:43, 09 лютого 2010Політика
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Соболев думає, що відставки не буде
Партія регіонів не ініціюватиме відставку Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, бо в «регіоналів» немає кому працювати. Принаймні у цьому впевнений заступник голови фракції БЮТ Сергій Соболєв, повідомляє офіційний сайт блоку.
«Справа в тому, що члени Партії регіонів звикли грати в теніс і гольф у робочий час, а не тяжко працювати, щоб подолати кризу», - сказав він.
«Я думаю, що «регіонали» були б щасливі, якби Юлія Тимошенко була прем’єром і далі, якщо їм вдасться посадити Януковича у президентське крісло. Тоді Партія регіонів продовжуватиме критикувати прем’єра за економічні показники і радіти з того, яку дуже добру позицію вони зайняли», - вважає нардеп.
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