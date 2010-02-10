З ЦВК скаржаться, що їх завалюють «юридичним спамом»

Один з кандидатів на пост Президента намагається створити «ілюзію фальсифікацій» під час другого туру виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, разом з протоколами окружних виборчих комісій, які надходять до ЦВК, подається певна кількість окремих думок, актів, заяв членів ОВК.

«І вже зараз можна зробити висновок про те, що одна з політичних сил, один з кандидатів на пост Президента України намагався зробити у день голосування і в наступні дні ілюзію фальсифікацій виборів Президента України», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, ЦВК ретельно розглядає кожну окрему думку з тих, що надходять з ОВК разом з протоколами.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що більшість таких думок стосується трактувань закону про вибори Президента, а також рішень ЦВК, на підставі яких відбувались вибори, що вони нібито не відповідають закону, незважаючи на те, що законність таких рішень була підтверджена рішеннями судів.

«Фактично ці документи, які подаються в якості доказів фальсифікацій, можна кваліфікувати, м’яко кажучи, як просто юридичний спам, яким намагалися завалити свого часу окружні виборчі комісії, а тепер ці документи надходять до ЦВК. Я продовжую наполягати на тому, що на цей час у Центральної виборчої комісії немає жодних серйозних повідомлень про якісь порушення законодавства про вибори Президента України, які можуть вплинути на встановлення їх результатів», - наголосив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.