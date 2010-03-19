У Києві запевняють, що Україна - ще не у «чорному списку» FATF

В Державному комітеті фінансового моніторингу спростовують інформацію, що Україна включена до так званого “чорного списку” FATF.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Держфінмоніторингу.

В Комітеті зазначають, що FATF розділяє всі світові національні системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, на умовні 4 групи. Зокрема, І група – країни, національні системи яких цілком відповідають вимогам FATF і до 2007 року Україна ще знаходилась у цій категорії. До ІІ групи належать країни, в яких існують недоліки законодавчого поля (Україна, Антигуа, Барбуда, Азербайджан, Болівія, Греція, Індонезія, Кенія, Марокко, М`янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Катар, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, Судан, Сирія, Тринідад і Тобаго, Таїланд, Туреччина, Ємен.) В Держфінмоніторнгу наголошують, що за останні 2 роки Україна опустилася з І групи до II і зараз є країною з недоліками у національній системі боротьби з відмиванням брудних коштів.

До ІІІ групи належать – країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з брудними коштами. Зокрема, це Ангола, Народна Демократична Республіка Корея, Еквадор, Ефіопія, Пакистан, Туркменістан, Сан-Томе і Прінсіпі, а до ІV групи – країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій (Іран).

“Для того, щоб Україна повернулась до І групи країн, які цілком відповідають вимогам FATF, необхідно прийняти законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (реєстраційний № 3062), який знаходиться в Верховній Раді України та підготовлений для другого читання”, - говориться в повідомленні Комітету.

В Держфінмоніторингу зазначають, що цей законопроект цілком відповідає міжнародній практиці формування національної системи боротьби з відмиванням брудних коштів.

“Сподіваємось, що законопроект на найближчих пленарних засіданнях Верховної Ради України буде прийнятий, чого чекає від України FATF та Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). У такому разі, ніякі санкції FATF Україні не загрожують”, - говориться в заяві.