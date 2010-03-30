Верховна Рада розпочала засідання хвилиною мовчання
10:13, 30 березня 2010Політика
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Литвин надіслав телеграми
Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання жертв вибухів у московському метро.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що надіслав телеграми співчуття двом палатам російського парламенту.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок двох вибухів на станціях метро у Москві «Луб’янка» та «Парк культури» 29 березня загинули 39 чоловік. У лікарнях перебуває 71 постраждалий.
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