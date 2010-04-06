Литвин: я просто думаю, що Росія перехворіла Україною

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в української влади поки що немає чіткої позиції щодо поліпшення взаємин з Росією.

Про це він заявив в інтерв`ю РІА «Новости-Украина», коментуючи підсумки перших візитів українського керівництва в Росію.

За словами В.ЛИТВИНА, безперечно, те, що намічається система взаємин - це величезний плюс, хоча очевидно й те, що ці візити носили «пристрілювальний» характер.

«У взаєминах з Росією ми не зможемо вирішити окремі проблеми, якщо не забезпечимо системний підхід до всіх питань, що становлять основу взаємин. На мій погляд, чітко сформульована позиція української сторони що поки відсутня», - сказав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що чітка позиція поки що замінюється лише бажанням поліпшити взаєморозуміння, вийти на постійний діалог, зміцнити формальні і неформальні зв`язки. «Тоді як в іншої, російської сторони, як мені бачиться, стала позиція є. Багато українських політиків думають, що вирішити проблеми у взаєминах з Росією можна, педалюючи проблему мови, НАТО і Чорноморського флоту, а також тему братерства. Ритуально повторюючи слова про історичне коріння, братерство, дружбу, розраховують, що російська сторона буде податливою», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН висловив думку, що Росія вже пройшла цей етап свого розвитку, коли вона дуже чутливо реагувала на слова і заяви, які звучали з пострадянського простору. За його словами, сьогодні Росія робить усе, щоб стати глобальним гравцем, а для цього вона намагається мислити глобальними категоріями.

«Отже, Росію вже не «пробивають» ті розмови, які традиційно або інерційно звучать з української сторони. Мені здається, що багато хто з українських політиків думає, що чим більше вони ось таких солодких слів промовлятимуть на адресу Росії, тим більше вони будуть відмічені. А насправді, єдиним результатом такої позиції буде те, що з нами менше рахуватимуться», - сказав спікер.

На його думку, Росія готова розмовляти на тему великих спільних проектів, які помножать зусилля двох країн, і, насамперед, помножать зусилля Росії, і Україна має думати, як тут не програти.

«Я просто думаю, що Росія перехворіла Україною. Прийшло розуміння того, що політична та економічна потужність забезпечить вирішення тих питань, які є чутливими, насамперед, у гуманітарній сфері», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що можна скільки завгодно говорити про статус російської мови, і в той же час, ослабляти економічне співробітництво з Україною, а можна просто активно заходити російському бізнесу в Україну і це не тільки зміцнюватиме позиції Росії, а й автоматично вирішуватиме проблему мови.