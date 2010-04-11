У Табачника з'явився опонент в Кабміні

У питанні дубляжу фільмів українською мовою необхідно дотримуватись чинного законодавства і судових рішень, які передбачають обов`язковий дубляж або субтитрування іноземних фільмів державною мовою.

Про це міністр культури й туризму Михайло КУЛИНЯК заявив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№14 від 10-16 квітня ц.р.).

Зокрема, на запитання про те, чи поділяє міністр культури позицію міністра освіти й науки Дмитра ТАБАЧНИКА щодо відміни стовідсоткового дубляжу іноземних фільмів українською мовою, М.КУЛИНЯК відповів, що підтримує виключно норми законодавства й рішення судів, прийняті в даній сфері.

«Я поділяю позицію Конституційного Суду, який 20 грудня 2007 року постановив: «Іноземні фільми не підлягають розповсюдженню й демонстрації в Україні, якщо вони не дубльовані або не озвучені або не субтитровані державною мовою», — процитував міністр.

Також він відзначив, що дотримуватиметься рішення Вищого адміністративного суду України, який підтвердив законність положення постанови Кабінету Міністрів України №20 від 16 січня 2006 року про те, що прокатне посвідчення не видається, якщо фільм не дубльований, озвучений чи субтитрований державною мовою із збереженням на фільмокопії звукової доріжки мовою оригіналу.

«Тобто дотримуюсь вердикту суддів і законів України», — відзначив М.КУЛИНЯК.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Москві міністр освіти й науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що виступає за відміну обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою.