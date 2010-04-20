Азаров призначив представника Кабміну у ВР

Кабінет міністрів призначив своїм представником у Верховній Раді Івана ТКАЛЕНКА.

Відповідне розпорядження уряду від 19 квітня 2010 р. № 896-р розміщено на сайті Кабміну.

До цього, своєю постановою від 19 квітня 2010 р. № 316 уряд ввів в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету міністрів України посаду Представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України. Крім того, постановою передбачено, що представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем’єр-міністра України. Посада Представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення прирівнюється до посади заступника міністра Кабінету міністрів України та відноситься до першої категорії посад державних службовців.