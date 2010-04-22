Ющенко годен соломою грітися, тільки б бути незалежним

Лідер «Нашої України», Президент України 2005-2010 рр. Віктор ЮЩЕНКО називає капітуляцією зниження ціни на газ для України за рахунок продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, так він прокоментував результати харківських домовленостей Президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА в інтерв’ю “5 каналу”.

«Взамін дешевого газу, який економічно дискредитує країну, який відкидає нас від конкурентних можливостей, який залишає неконкурентну економіку в тому забутті, в якому вона є, - на другу шальку терезів ставлять найсвятіше для кожної нації - суверенітет та незалежність. Мені такий обмін не зрозумілий», - заявив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, питання безпеки ніколи не може дорівнювати питанню економічної доцільності – це дві різні категорії. «Соломою треба платити, але бути незалежними. Розуміти, що це святість», - наголосив лідер «Нашої України». - Тому коли з великим апломбом сповіщають про досягнення щодо низької газової ціни в обмін на військову окупацію, я не можу вітати таких домовленостей ні як громадянин, ні як політик».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що такі домовленості, в першу чергу, порушують Основний закон, адже стаття 17 Конституції України має імперативну норму, яка не обговорюється ні Президентом, ні депутатами: «На території України не допускається розташування іноземних військових баз».

«Конституція – це хрестоматія існування нації. Очевидно, пам’ятаючи історію 20 століття, коли ми 5 разів втрачали українську незалежність, я думаю, що не треба нагадувати, з якого боку ця незалежність забиралася», - відзначив В.ЮЩЕНКО.

Щодо ймовірності двохсторонньої ратифікації в Думі та Верховній Раді України українсько-російського договору, В.ЮЩЕНКО заявив, що лише завдяки об’єднаним зусиллям інтелігенції, політиків, громадськості, журналістів цього можна не допустити.

«Я за стабільність в Україні, але є речі і цінності, втративши які, непросто дати відповідь на питання: який сенс твого життя, чи твоїх дітей», - наголосив лідер «Нашої України».

В.ЮЩЕНКО звернувся до політичних сил: «Поховайте партійні прапори, - власне, це не об’єднує. Вас повинна об’єднувати базова наша цінність – суверенітет України, який так тяжко 300 років ми виборювали».

Інтерв’ю у повному обсязі вийде сьогодні на “5 каналі” у випуску новин о 21.00.