Лукашенко «показав дулю» російським акціонерам Мозирського НПЗ

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО має намір виключити можливість передачі Росії частини прибутку від переробки венесуельської нафти на Мозирському нафтопереробному заводі (НПЗ).

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави Білоруської держави, відповідне доручення О.ЛУКАШЕНКО зробив генеральному директорові Мозирського НПЗ Анатолію КУПРІЯНОВУ.

"Якщо хоч одна копійка піде на ту сторону, нарікайте на себе. Все до копійки і прибуток повинні бути в Білорусі. Їм не треба було переробляти нафту, і прибуток не був потрібний. Якщо хтось заважатиме, кажіть одразу", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі наголосив, що весь прибуток від переробки венесуельської нафти на Мозирському НПЗ має залишитися в Білорусі, попри те, що більш як 40% акцій заводу належить російським акціонерам.

У свою чергу А.КУПРІЯНОВ відзначив, що якість венесуельської нафти є надзвичайно високою. "Завод готовий переробляти цю нафту, вона високої якості, з великим вмістом світлих нафтопродуктів і низьким змістом сірки. Ми вже переробляли нафту з аналогічним складом, тому щойно ця нафта буде поставлена, технічно підприємство одразу ж буде готове злити її, переробити на технологічних об`єктах і передати товарну продукцію замовникові - Білоруській нафтовій компанії", - сказав він.

За словами гендиректора Мозирського НПЗ, результати переробки пробної партії венесуельської нафти оцінюватиме Білоруська нафтова компанія, і лише після цього будуть визначені подальші можливості з продовження закупівель і переробки венесуельської нафти на Мозирському НПЗ.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня в Одеський порт прибув мальтійський танкер Seastar з нафтою в обсягу 80 тис. тонн з Венесуели для Білорусі. Київ і Мінськ домовилися про такий механізм постачання нафти 15 квітня у Києві.

Водночас Міністерство палива й енергетики України і концерн "Білнафтохім" повинні до 1 червня 2010 року підготувати пропозиції для урядів двох країн з транспортування нафти на Мозирський нафтопереробний завод (Білорусь) з використанням магістральних нафтопроводів України і Білорусі.

Президенти Білорусі і Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕС 15 березня в Каракасі (Венесуела) домовилися про постачання венесуельської нафти до Білорусі для переробки на білоруських підприємствах та спільну реалізацію на європейському ринку.

Білорусь розраховує до квітня 2011 року купити у Венесуелі 4 млн. тонн нафти.