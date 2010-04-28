Екс-міністри оборони бачать нові виклики для України

Колишні міністри оборони України вважають помилкою нової влади відхід від євроатлантичної інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили сьогодні в Києві під час круглого столу на тему: “Нові безпекові виклики для України”.

Зокрема, Костянтин МОРОЗОВ, який очолював Міністерство оборони у 1991-1993 роках, висловив переконання, що інтеграція України в НАТО конче необхідна, зазначивши, що на сьогодні Україна не має жодних міжнародних гарантій безпеки.

За його словами, всі існуючі міжнародні меморандуми, угоди не дають таких гарантій, а “всі, хто стверджує зворотне, – або не володіють питанням, або лукавлять”. На переконання екс-міністра, членство в інтегрованій системі оборони дозволять Україні перерозподілити оборонні завдання, зменшать бюджетне навантаження на оборону.

При цьому К.МОРОЗОВ наголосив, що не може держава бути оборонодостатньою, маючи нейтральний чи позаблоковий статус. Крім того, на переконання екс-міністра, перебування Чорноморського флоту Росії в Криму створює загрози для України і створює перешкоди для її інтеграції в Європу. “Інтеграція України в НАТО є передумовою євроінтеграції України... Членство в НАТО необхідне і з геополітичної точки зору, і з оборонної, і з економічної і просто – з прагматичної точки зору”, - наголосив К.МОРОЗОВ.

У свою чергу Євген МАРЧУК, який був міністром оборони у 2003-2004 роках, зауважив, що “заява нинішнього керівництва (України) про відхід від євроатлантичного напрямку - це серйозна помилка і виклик... Продовження до 42-го року перебування ЧФ Росії закриває це для України”.

“Сьогодні ми бачимо, як у форсованому стилі відбувається дезінтеграція України. До чого далі це може призвести - не хочу говорити”, - сказав він.

Думку колег підтримав і Юрій ЄХАНУРОВ (очолював Міноборони у 2007-2009 роках). “Говорити сьогодні про роботу спрямовано на євроінтеграцію не доводиться: Україна фактично від цього відмовилася”, - сказав він, зауваживши, що нова команда, пролонгуючи угоду про перебування ЧФ РФ, намагається лише переконати суспільство, що це дасть економічну вигоду. На його переконання, Україну в таку ситуацію завели не у Харкові, а ще у січні минулого року, коли були підписані “газові контракти”.

Крім того, колишній начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Сергій КИРИЧЕНКО відзначив, що сьогоднішня система керування ЗСУ “адаптована вже до систем керування, які мають місце в державах-членах НАТО”, а тому ламати її не треба, лише необхідно в рази збільшити фінансування. “Якщо ми у наступному році не приймемо кардинальних змін до Збройних сил, тоді держава опиниться під величезною загрозою”, - сказав він.