Путін розповів Азарову, чим його порадувала бійка у Верховній Раді

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН відзначає позитивний розвиток українсько-російських відносин і вважає «утішним» те, що нова українська влада готова не тільки формулювати вимоги, але й досягати ухвалення рішень всередині країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр РФ заявив сьогодні в Сочі на початку роботи міжурядового комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Ми бачили, як непросто в Україні ухвалюються рішення, але що втішає, і я вже говорив про це на зустрічі з урядом Російської Федерації, це те, що нова українська влада в змозі не тільки формулювати свої вимоги і ясно їх висловлювати, але й добиватися в Україні рішень. І як би бурхливо у вас не проходило ухвалення тих чи інших рішень, те, що вам вдається доводити до кінця - це найяскравіший сигнал того, що наступає період стабілізації політичної», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що політична стабілізація неминуче приведе і до економічної стабілізації.

За словами В.ПУТІНА, якщо уряд України і Росії продовжать також активно працювати, то результат цієї роботи позитивно позначиться на економічному і соціальному розвитку країн.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України, незважаючи на опір депутатів від опозиції, ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років – до 2042 року. Угода була ратифікована через 6 днів після її підписання – 21 квітня – фактично без будь-якого обговорення чи експертного аналізу. За ухвалення відповідного рішення проголосували 236 народних депутатів, незважаючи на те, що Комітет ВР у закордонних справах ухвалив рішення рекомендувати парламенту не ратифікувати її, тому що ця угода є антиконституційною.

Через кілька хвилин, без розгляду, ВР ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

При цьому керівник Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК наполягає на незаконності ратифікації Угоди між Україною і РФ про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ. «В час відкриття пленарного засідання 27 квітня на ньому зареєструвалося 211 народних депутатів України. Разом з тим, згідно з рішенням Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року, Верховна Рада України правомочна ухвалювати будь-які рішення за умови присутності на пленарному засіданні більшості від її конституційного складу, тобто принаймні 226 народних депутатів України. Тому всі подальші дії, які мали місце після відкриття пленарного засідання, відбувалися поза правовою процедурою і не несуть жодних правових наслідків», - наголошує парламентарій.

«Згідно з даними системи «Рада», за ратифікацію Угоди проголосували 236 народних депутатів. При цьому 11 з них не мали права брати участь в голосуванні, а ще частина, картки яких проголосували, фізично були відсутні в залі пленарних засідань. Принаймні двоє з них в цей час перебували в Страсбурзі у складі постійної делегації Верховної Ради на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи”, - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Тому, зазначив він, “шляхом простого арифметичного підрахунку можна констатувати, що рішення вважається неприйнятим, оскільки за його ухвалення проголосували менше 226 народних депутатів – тієї мінімальної кількості, що необхідна для його ухвалення».