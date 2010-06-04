Квебек визнав Голодомор геноцидом українців

Депутати Національної асамблеї Квебеку учора одноголосно прийняли законопроект щодо визнання Голодомору 1932-1933 рp. геноцидом українського народу та проголосили День пам`яті жертв Голодомору.

Про це УНІАН повідомили у Конгресі українців Канади, зазначивши, що відповідне рішення парламент цієї канадської провінції прийняв 3 червня.

Закон визначає Голодомор «актом геноциду українського народу в Україні 1932-1933 рр., жертвами якого стали мільйони українців. Голод був штучно створений радянським режимом Йосипа Сталіна, щоб знищити прагнення українського народу до побудови вільної та незалежної Української держави».

Законом кожну четверту суботу листопада встановлено як День пам`яті жертв Голодомору.

Як зазначили в Конгресі українців Канади, цей закон є продовженням законодавчих актів щодо Голодомору, таких як указу Президента України від 1998 року, який було схвалено Верховною Радою України у 2006 році; закону про Голодомор, який одностайно був прийнятий Парламентом Канади у 2008 році, а також відповідних актів, які були прийняті законодавчими зборами провінцій: Альберта, Саскачеван, Манітова та Онтаріо і визнавали Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.

«Ми дуже цінуємо роботу депутатів Національної асамблеї Квебеку, згідно з якою трагедія Голодомору вже визнана на високому рівні, що тим самим пролито світло на чорні плями в історії Радянського Союзу», - зазначив президент Конгресу українців Канади Павло ҐРОД. «Квебек став шостою юрисдикцією в Канаді, якa визналa Голодомор актом геноциду українського народу. Нехай це стане прикладом того, що світ пам`ятає і визнає правдиву історію українського народу», - наголосив він.