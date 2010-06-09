Литвин готує «величезне зрушення в економічному житті держави»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що до кінця поточної сесії парламент ухвалить у цілому нові Бюджетний і Податковий кодекси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, сьогодні на прес-конференції у Черкасах В.ЛИТВИН повідомив, що у вівторок Кабінет міністрів України подав до парламенту законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу.

За словами керівника парламенту, він направив законопроект до відповідних профільних комітетів для підготовки його до розгляду у сесійній залі, а також звернувся до науково-експертного та юридичного управлінь з проханням надати висновки щодо цього документу.

Враховуючи те, що законопроект визначений як невідкладний, В.ЛИТВИН висловив сподівання, що на наступному пленарному тижні він буде включений до порядку денного з тим, щоб Комітет ВР з питань бюджету міг готувати цей документ до розгляду у Верховній Раді.

«Я розраховую, що сьогодні до парламенту також надійде проект Податкового кодексу, принаймні, така домовленість у нас була», - також зазначив В.ЛИТВИН.

«Якщо ми в парламенті знайдемо спільну мову, спільну позицію і виявимо відповідальність, то зможемо протягом місяця ухвалити ці законопроекти у цілому, що, у свою чергу, дасть підстави Кабінету міністрів розробити бюджет на наступний рік на новій основі», - сказав голова Верховної Ради.

В.ЛИТВИН висловився за зміну існуючої системи формування бюджету, за якою «регіонам стає вигідно бути дотаційними». За словами керівника парламенту, з 27 регіонів України лише 11 виробляють більше, ніж споживають; 5 регіонів споживають на 25% більше, ніж виробляють, і 11 регіонів споживають від 35 до 50% більше, ніж виробляють.

Така система, підкреслив він, призводить до втрати на місцях будь-якої мотивації заробляти, тому існує необхідність «переглянути податкову базу і підійти до формування бюджету на нових засадах, щоб кожен регіон знав, в яких обсягах може залишати у себе те, що він заробив, і скільки може витратити на себе».

«Якщо ми вийдемо на позитивне рішення щодо згаданих документів, це буде величезне якісне зрушення в організації економічного життя держави», - підсумував В.ЛИТВИН.