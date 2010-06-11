Шустер: буденного формату не буде, хіба що на іншому каналі

Програма "Шустер Live" більше не буде виходити по буднях з понеділка по четвер.

Про це заявив телеведучий Савік Шустер в ефірі програми у четвер.

"Цей формат, він, мабуть, останній. Більше цього буденного формату не буде... на телеканалі "Україна". Але я дуже люблю цей формат, і зроблю все, щоб він був на якомусь іншому каналі", - наводить його слова Українська правда.

"Але п`ятниці у нас залишаються. У нас є договір, тобто рукостискання, яке важливіше будь-якого підпису, що п`ятниця продовжується. Вона буде навіть на годину довше", - додав Шустер.

Відповідаючи на питання, чи є це рішення політичним, телеведучий заявив: "Наскільки я знаю, це чисто телевізійне рішення".