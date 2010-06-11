Яценюк: податкова система – це не просто апарат, який доїть економіку

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає недоцільним вводити оподаткування доходів із депозитів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту змін», про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що податкова система – це «не просто апарат, який доїть економіку». За його словами, це насамперед механізм, який стимулює розвиток економіки і збільшує її доходи.

Лідер «Фронту змін» зауважив, що питання оподаткування депозитів порушувалося ще в ті часи, коли він був керівником Національного банку України.

«Я тоді сказав, що зрозумілим є бажання знайти додаткові джерела доходів у бюджет. Тільки цим у тінь заганяються депозити, які є в банківській системі», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що спочатку треба ухвалити закон про амністію капіталів, який він вніс до парламенту.

«Дайте можливість усім офіційно внести тіньові кошти на банківські рахунки, наведіть порядок у загальній системі оподаткування, а тоді беріться за оподаткування доходів, якими зокрема є проценти за депозитними вкладами», - зазначив він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Тому моя позиція залишається незмінною: спочатку треба по-іншому побудувати всю податкову систему, а не шукати доходи, які дадуть миттєвий ефект». «Адже інакше в перспективі ми побачимо, що з депозитного ринку почнуть тікати гроші», - додав він.