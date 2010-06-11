"Ідеальна акція протесту" відбулася біля фекальних насосів

Сьогодні у Львові представники Молодіжного руху захисту національних інтересів і громадські активісти провели акцію-антиутопію «За межею», яка на прохання міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА пройшла на околиці міста, а учасники акції пошепки скандували «Ганьба!», щоб «рівень шуму не заважав роботі оператора розташованої там фекальної насосної станції».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів акції, сьогодні відбулась спроба провести мирне зібрання у відповідності до побажань міністра А.МОГИЛЬОВА та з урахуванням нових пунктів ймовірного закону про мирні зібрання. Після «унаочнення пропонованого владою абсурду» учасники акції провели на пустирі круглий стіл, під час якого обговорювалося те, яким чином не допустити згортання конституційних прав в Україні, зокрема ліквідації свободи мирних зібрань.

Акцію-антиутопію учасники протестного зібрання провели у формі театралізованого дійства, яке відбувається у майбутньому – у 2019 році.

Спочатку ведуча акції роз’яснила присутнім ситуацію довкола законопроекту № 2450 і причини, через які акція проводиться на заміському пустирі. Під час цього на поле почали обережно сходитись протестувальники, озираючись і пошепки вигукуючи «Ганьба!».

Свої вимоги на плакатах учасники акції сформулювали так, щоб згідно бачення міністра «не бути звинуваченими в екстремізмі»: «Політика вождя В.Ф.Януковича містить деякі недоліки», «Братське єднання з російським народом, можливо, передчасне», «Розвиток української мови дещо сповільнився», «Нові підручники з історії містять деякі неточності».

«Щоб не бути звинуваченими в екстремізмі, ми дуже обережно формулюємо наші вимоги до влади. На кожен транспарант приблизно чотири роки тому з третьої спроби було отримано дозвіл уповноваженого облдержадміністрації з проведення акцій непокори», - наголосила ведуча акції Аня ЖЕРЕБЕЦЬКА.

Після завершення театралізованої акції протесту на засміченому пустирі відбулось польове експертне обговорення ситуації довкола законопроекту «і наступу на свободу мирних зібрань в Україні», в якому взяли участь експерти та громадські діячі регіону Володимир ЧЕМЕРИС, Михайло СВИСТОВИЧ, Ірина МАГДИШ, Маркіян ГУДЗ та Ірина КАЛИНЕЦЬ, які піддали критиці проект закону про мирні зібрання.

Член правління Інституту «Республіка» В.ЧЕМЕРИС, який нині предметно займається захистом права мирних зібрань в Україні, зокрема, сказав: «Зараз чи не щодня розганяються різні мітинги і зібрання, а влада просто хоче це беззаконня узаконити. І громадяни України, у тому числі й абсолютно аполітичні, стануть позбавлені чи не єдиного способу впливу на владу».

«Згідно з новим законом, владі буде дуже легко заборонити мирне зібрання. Також таке поняття. як «спонтанне зібрання» втрачає свою суть, бо міліція зможе без всяких пояснень його розігнати. Безглуздим є обов’язкове завчасне подання заявки щонайменше як за 4 дні. Так, якщо, до прикладу, оголосять про початок вирубки дерев у парку і через 2 дні її розпочнуть, то люди просто не встигнуть нічого вдіяти», - сказав член громадської ініціативи «Відсіч» М.СВИСТОВИЧ.

Експерти зійшлися на тому, що розляд Верховною Радою законопроекту «Про мирні зібрання» потрібно відкласти «як мінімум на осінь», а за цей час організувати парламентські слухання щодо нього, віддати на експертизу Венеціанській комісії і влаштувати широке громадське обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада має намір розглянути проект Закону «Про мирні зібрання» (№ 2450), який, за оцінкою правозахисників, всупереч нормам Конституції і міжнародним зобов’язанням України, загрожує суттєво обмежити право громадян на мирні зібрання.