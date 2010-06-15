Тимошенко вважає великою честю порушення справ проти неї

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що порушення проти неї кримінальних справ є помстою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за обмеження під час її прем’єрства статків його оточення.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції у Чернівцях.

"Для мене великою честю є, що сьогодні порушили кримінальну справу і по факту, і проти окремих осіб. Я думаю, що це з прицілом на мене прямо, що ми через правові процедури забрали у кримінальної структури "РосУкрЕнерго" 11 мільярдів кубічних метрів газу і передали державі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ пояснила, що цей державний газ закачувався до українських газосховищ за більш низькими цінами згідно з домовленостями з країнами Середньої Азії. "І те, що він був забраний у "РосУкрЕнерго" без розрахунків, говорить про те, що наші дії з повернення цього природного газу на 5 мільярдів доларів були абсолютно правильними", - додала вона.

"Великою честю для мене є те, що після того, як Рахункова палата, Генеральна прокуратура, Контрольно-ревізійне управління, Податкова адміністрація, Міністерство фінансів і Міністерство економіки і кожен міністр перелопатили і перетрусили всю бухгалтерію уряду, який я очолювала в останні два роки, мені дуже приємно, що єдину кримінальну справу, яку вони змогли порушити, - це справа 2003 року по неіснуючих хабарах, яку сам КУЧМА у свій час закривав. Це говорить про те, що в них просто більше нічого немає", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також назвала великою честю для себе той факт, що проти неї порушуються справи за те, що вона "зробила для держави і забрала у корумпованого оточення ЯНУКОВИЧА".