Тігіпко налаштований на боротьбу

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на посту віце-прем`єр-міністра налаштований на боротьбу за проведення економічних реформ в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови партії «Сильна Україна», яку очолює С.ТІГІПКО, Костянтин БОНДАРЕНКО.

«На сьогоднішній день він націлений не на відхід з уряду, а на роботу в уряді, інакше просто не варто було навіть йти в уряд. Він націлений на боротьбу, скажу відверто», - заявив К.БОНДАРЕНКО.

При цьому він зазначив, що зараз С.ТІГІПКО зосереджений на підготовці коректив, змін і доповнень до проекту Податкового кодексу.

К.БОНДАРЕНКО сказав, що робота в цьому напрямі йде напружена і досить складна, незважаючи на те, що Президент також виступив за необхідність вдосконалення розробленого урядом проекту Податкового кодексу.

«Зараз можна сказати, що є підтримка з боку Президента. Але є досить багато консервативних сил, які вважають, що реформи й не потрібні, за великим рахунком. Є такі консервативні сили як в коаліції, так і в опозиції. І там і там є достатньо людей, які вважають, що реформи абсолютно не потрібні, - потрібно просто ефективніше збирати податки. Я думаю, що зараз дійсно буде боротьба за зміни до проекту Податкового кодексу, оскільки цілий ряд моментів в документі не відповідає інтересам малого і середнього бізнесу», - сказав К.БОНДАРЕНКО.