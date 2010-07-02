Жванія «готовий бути активним учасником реалізації» планів Януковича

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ, який створює в парламенті депутатську групу «Право вибору», заявляє, що «готовий бути активним учасником процесу реалізації» планів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він завив в інтерв`ю Лівому берегу.

Д.ЖВАНІЯ зазначив, що в нього і в деяких членів його групи була зустріч з Президентом.

«Особисто мені важливо було зрозуміти: які амбіції у глави держави, які завдання він ставить, які реформи планує провести. Під час нашої розмови я дістав відповіді на свої запитання. Вони мене цілком влаштували, і я сказав, що готовий бути активним учасником процесу реалізації цих планів. Пізніше проінформував про це всіх членів нашої групи», - розповів депутат.

За його словами, «країна знаходиться в складній геополітичній і економічній ситуації, ці дві складові одна від одної невід’ємні. Тому на зовнішньому фронті – його вже можна назвати фронтом – потрібна грамотна, вивірена, без емоційних сплесків, гра. Насамперед – налагодження дійсно нових відносин з Європою. ЄС – по-європейськи меркантильне, досить цинічне об`єднання, в них досить своїх проблем. Тому вести з ними діалог можна тільки мовою прагматиків. Ніякої лірики там бути не може. Україні потрібно навчитися вести гру, що дозволяє з об`єкта міжнародної політики, яким ми були весь цей час, перетворитися на суб`єкт. Пригадаємо всі ці епатажні заяви нашої влади за останні роки: через рік нас візьмуть у Євросоюз, ще трохи – черевики тільки залишилося почистити! – ми вступимо в НАТО; вони не тільки не допомогли, а й серйозно відкинули нас від мети. За нами закріпився статус ненадійних парламентерів».

Тому, вважає Д.ЖВАНІЯ, «сьогодні ми маємо не просто вести переговори, а насамперед створювати механізми, які дозволяли б країні повноцінно виступати на міжнародній арені. Судіть самі: як можна розмірковувати про інвестиції, якщо в нас немає нормальної біржі цінних паперів? Отже, її необхідно створити і забезпечити ефективне функціонування. Наступний момент – відносини з Росією. Принаймні, вони налагоджені. Раніше в нас по відношенню до РФ була позиція страху, при якій партнерство просто неможливе».

На запитання журналіста «Даруйте, а зараз позиції страху немає?», Д.ЖВАНІЯ після паузи сказав: «Так, ми спостерігаємо якісь активні, а іноді агресивні дії, але це ж не означає, що ми цих дій боїмося».

Як зазначив депутат, він поки що не бачить «жодної угоди, яка представляє для України потенційну загрозу, – одні розмови. Що стосується ЧФ, то давайте зважимо ризики. Продовження терміну перебування флоту шкодить Україні, нашій незалежності? Ні. Ну так якщо росіянам це так необхідно для задоволення своїх політичних амбіцій, чому б не погодитися і не одержати натомість конкретну економічну вигоду для наших підприємств? Хоча не сперечаюся, в цій ситуації можна було виторгувати більше. Проте, я не вірю в те, що людина, яка прагне стати президентом всієї країни, хоче, щоб його ім`я увійшло до підручників історії, поступилася б національним інтересом».