Kyiv Post запускає веб-сайт. Прес-конференція у Києві

Kyiv Post, провідна тижнева англомовна газета України протягом останніх 15 років, запускає веб-сайт www.kyivpost.ua, на якому будуть розміщуватись матеріали українською та російською мовами.

Прес-конференція з цієї нагоди відбудеться у п’ятницю 16 липня об 11:00 у готелі «Рів’єра на Подолі» (вул. Сагайдачного, 15, станція метро «Поштова площа»).

Відкриття веб-сайту дасть українцям доступ до журналістики західного стилю, високих етичних стандартів та об’єктивної подачі усіх точок зору. Мета газети – максимально точно інформувати своїх читачів, незалежно від мови, якою вони розмовляють. Запуск нового веб-сайту буде сприяти становленню вільної від впливу влади преси, що є однією з обов’язкових умов демократичного розвитку України.

Учасники прес-конференції: Мохаммад Захур, видавник Kyiv Post;

Джим Філіпофф, генеральний директор Public Media;

Брайан Боннер, головний редактор Kyiv Post;

Андрій Чєрніков, заступник головного редактора Kyiv Post.

З питань акредитації звертатись до Ірини Онікієнко, PR-фахівця агенції Pulse, електронною поштою: iryna@pulse.ua чи телефоном +38 (050) 469 0313.

Реєстрація представників акредитованих ЗМІ починається о 10:30. По завершенні прес-конференції відбудеться фуршет.