Томенко розповів, у чому помиляється опозиція

Заступник голови Верховної Ради, заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що опозиція повинна брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради, щоб впливати на прийняття рішень парламентської більшості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив сьогодні в ефірі радіо «Ера».

«Вважаю не найкращим рішенням опозиції на два тижні покинути засідання Верховної Ради, оскільки в сесійній залі у неї є більше можливостей довести свою правоту, вплинути на прийняття рішень парламентської більшості або наполягати на внесенні змін до законів, що ухвалюються», - вважає М.ТОМЕНКО.

Для прикладу він нагадав ситуацію, коли відсутність опозиції створила двозначну ситуацію при розгляді законопроекту щодо компенсацій державою втрат від знецінення грошових вкладів населення. «Наша команда і я в тому числі активно переконували у необхідності виплати гідних компенсацій. Нагадаю, що сьогодні уряд виплачує суму в 650 мільйонів гривень здебільшого спадкоємцям вкладників, померлих у 2004-2006 роках. А даний законопроект передбачав виплату з 1 січня 2008 року суми близько 11 мільярдів гривень. І коли Президент наклав вето на цей законопроект, то якраз голосів БЮТу не вистачило для того, щоб подолати його», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Натомість ситуація з прийняттям змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», якими передбачається підвищення розміру мінімальних заробітних плат і пенсій, дещо інша, вважає М.ТОМЕНКО. Він висловив задоволення тим, що «фракція БЮТ підтримала мою позицію про необхідність підписання Президентом цих змін, щоб з 1 квітня всі соціальні програми почали виконуватися. Мій підхід простий: ми повинні підтримувати ті законодавчі ініціативи, які направлені на покращення життя людей, які – в інтересах усього суспільства, незважаючи на те, пропонує їх більшість чи опозиція», - підсумував заступник голови Верховної Ради.

Як повідомялв УНІАН, 12 березня фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило у Секретаріаті Президента за участю глави держави, ухвалили заяву про спільні дії і 17 вимог до антикризової коаліції.

13 березня фракції БЮТ і “Наша Україна” прийняли рішення не брати участі у пленарних засіданнях ВР, доки коаліція не виконає 17 вимог опозиції.