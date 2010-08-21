Що думають нардепи про відновлення грального бізнесу

Депутати не виключають, що скоро азартні ігри будуть знову доступні, але тільки для багатих.

Про це свідчить передане агентству УНІАН експертне опитування, проведене Інститутом Горшеніна.

Як відомо, на сьогоднішній день гральний бізнес в Україні заборонено на законодавчому рівні.

В інституті відзначають, що Державний комітет підприємництва і Міністерство фінансів України планують подати на розгляд Кабінету міністрів законопроект про гральний бізнес, що визначає умови відновлення діяльності останнього на території України. Серед іншого, документ припускає визначити ігровими зонами п`ятизіркові готелі по всій країні, а також три- і чотиризіркові – в Криму і курортних містах, заборонити ігрові автомати та інтерактивні ігри, а ліцензію строком на 7 років оцінити в 5 мільйонів доларів.

У зв`язку з цим Інститут Горшеніна попросив депутатів і експертів дати оцінку цим планам і висловити думку, яким має бути новий закон про гральний бізнес.

Народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО прогнозує появу нового законопроекту, тому що зараз є необхідність залучення вільних грошей в економіку. «Тільки потрібно розділяти солідні казино і звичайні заклади з ігровими автоматами, які насправді і є «раковою пухлиною» для нашої країни. Ситуація в дорогих казино абсолютно інша. Туди ходять люди з великими грошима, ті, які явно не розоряться і не стануть бідніше, коли програють там певну суму грошей. Зараз йдеться саме про цей варіант – як одержати додатковий ресурс, який можливий при відкритті казино при дорогих готелях, ресторанах чи в рекреаційних зонах», - пояснила народний депутат.

Діючий закон, що забороняє гральний бізнес взагалі, О.БОНДАРЕНКО вважає суто політичним і популістським: «Всі це розуміли – і опозиція, і коаліція. Але тоді ми всі були заручниками ситуації. Якби ми не підтримали законопроект, який вніс уряд Юлії ТИМОШЕНКО, про нас би сказали – ось вони, негідники, сприяють тим, хто наживається на людському азарті. А там, якраз, було прийнято суто політичне рішення: одним махом ліквідувати весь гральний бізнес, не вдаючись в деталі, не керуючись зарубіжним досвідом. Гральний бізнес при цьому пішов у підпілля, державна скарбниця позбулася дохідного струмочка».

Нинішній же законопроект, за словами народного депутата, продиктований лише економічними інтересами держави. «Потрібно розуміти, що це бізнес для дуже забезпечених бізнесменів, тому ліцензія на відкриття казино коштуватиме дуже дорого, а держава, в результаті, одержуватиме податки», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО також вважає діючий закон про гральний бізнес популістським документом, який не вирішує проблему, а концентрує її. «Ми попереджали колег, що подібним законом депутати не викоренять гральний бізнес, а заженуть його в тінь, створять нові умови для корупції і приховування нелегальних гральних залів. Бюджет позбудеться чималої частини доходу, міліція раз на місяць накриватиме який-небудь зал з ігровими автоматами, але вся ця система продовжуватиме діяти. На жаль, все так і сталося», - зазначила народний депутат.

І.ГЕРАЩЕНКО вважає, що Верховна Рада не скористалася шансом вирішити проблему цивілізовано. «Ще взимку 2008 року було зареєстровано 4 законопроекти про впорядкування грального бізнесу. Серед іншого, пропонувалося значне збільшення вартості ліцензій на гральний бізнес, винесення подібних закладів за межі міста, заборона таких залів поблизу навчальних закладів, інші норми, прийняті в європейських країнах. Але тоді у ВР упродовж півтора роки не знайшлося часу розглянути ці законопроекти, вони блокувалися навіть на рівні профільного комітету ВР з питань підприємництва. І лише коли відбулася трагедія в Дніпропетровську, коли в результаті вибуху в гральному залі загинули люди, парламент поспішно ухвалив популістський закон, що заборонив гральний бізнес. Як і будь-який документ, прийнятий поспішно, він виявився недосконалим. Я вважаю, що потрібно повернутися до дискусії з цієї проблеми і ухвалити закон, який би відповідав європейським нормам і стандартам», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО вважає деякі позиції законопроекту невиправданими: «Якщо гральний бізнес розміщуватиметься лише в п`ятизіркових готелях, а в Криму в три- і чотиризіркових, то це означає, що ми порушуємо принцип паритетності ведення бізнесу і віддаємо преференції одному конкретному виду бізнесу».

Щодо запропонованої вартості ліцензії він зазначив: «Я впевнений, що, наприклад, казино в п`ятизірковому готелі в Києві і казино в п`ятизірковому чи три- і чотиризірковому в Криму – це два різних за оборотами казино, і брати з них однакову плату, напевно, некоректно з багатьох причин, в першу чергу – економічних».

Голова Комітету захисту підприємництва при опозиційному уряді Оксана ПРОДАН вважає за доцільне ухвалення нового закону про гральний бізнес, якщо азартні ігри будуть доступні лише найзабезпеченішим. «Виходячи з того, що гральний бізнес все одно існує – десь легально, десь напівлегально – вводити його на законодавчому рівні для багатих людей, наприклад, в казино і готелях, – це нормально, а гральний бізнес для тих людей, з яких «видиралися» гроші в автоматах, – це те, чого нам не треба», - заявила експерт.

Вона вважає, що закон про повну заборону грального бізнесу було ухвалено від безвиході. «У комітеті у Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ (Комітет ВР з питань підприємництва і промислової політики) досить довго і жорстко готували законопроект щодо грального бізнесу. Проблеми виникали саме через інтереси власників: українського і російського бізнесу. Вони не давали провести нормальний законопроект, який би враховував інтереси країни і людей, а не лобіював інтереси окремих груп», - сказала О.ПРОДАН.

Щодо інтерактивних ігор її позиція однозначна: «Не повинно бути ніяких інтерактивних ігор, не повинно бути ніяких «одноруких бандитів». Хочете гральний бізнес? Ось вам казино – дороге. Якщо ти хочеш грати, значить у тебе має бути така можливість. Немає можливості – вибач. Це не хліб – без нього прожити можна».