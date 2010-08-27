Геращенко дивується, що суд у справі телеканалів не слухає першоджерел

Після засідання Київського апеляційного адмінсуду про позбавлення ТВі та «5 каналу» частот склалося враження, що рішення суду вже написане.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, сказала народний депутат від НУ–НС, голова ТСК з питань розслідування цензури у ЗМІ Ірина ГЕРАЩЕНКО. За її словами, вразило те, «що суд не захотів долучити аудіозапис скандального засідання Нацради й не захотів запросити свідків – членів Нацради. Це дивина, коли суд не хоче вислухати першоджерело. Складається враження, що рішення вже написане».

«Не дай Боже у нашій країні потрапити до лікарні чи до суду. Навіть коли за тобою стоять два телеканали, журналісти, які можуть підтримати, дуже важко відстоювати свої позиції. Сьогодні суд відмовив у проханні журналістам бути стороною в процесі. Влада, у даному випадку суд, хоче виключити журналістів і вдати, що мова йде виключно про бізнес-конфлікт. Ми знаємо, що влада вже готує суспільство до такого вердикту», – вважає І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона також повідомила, що ТСК отримала офіційний запит від харківських колег – від агентства інформації «Правда» – щодо зникнення Василя КЛИМЕНТЬЄВА. «Виявляється, він неодноразово попереджав міліцію про стеження, погрози й отримував відписки. У 2008–2009 роках він скаржився на місцеву владу, силові структури, і не було реакції і тоді. Якщо є сигнал, що заважає його розслідувати?» – сказала народний депутат.

І.ГЕРАЩЕНКО поскаржилася на неоперативні відповіді з боку державних органів на запити народних депутатів. «Як голова ТСК хочу сказати, що сьогодні є найбільше скарг про тиск з боку силових структур. На всі заяви ми надіслали в правоохоронні органи запити, отримуємо відписки. До речі, ми як народні депутати не отримуємо або отримуємо з великим запізненням відповіді від СБУ. Ми почекаємо, можливо, була пора відпусток…»

І.ГЕРАЩЕНКО висловила занепокоєння зміщенням акцентів у роботі СБУ: «Мова йде не про посилення ролі СБУ, а про зміщення акцентів. На всіх збираються папочки, іде залякування, тиск».

Як повідомляв УНІАН, у судовому спорі між групою компаній «Інтер», Національною радою України з питань телерадіомовлення та «5 каналом», телекомпанією ТВі та іншими щодо законності надання останнім ліцензії на право мовлення Київський апеляційний адміністративний суд під час учорашнього засідання відмовив у задоволенні всіх шести клопотань, які було надано суду з боку отримувачів ліцензії. Такі свої рішення суд мотивував переважно “відсутністю підстав для задоволення” у зв’язку з необґрунтованістю або тим, що на даному етапі судового слідства задовольняти окремі клопотання не є доцільно, і вони розглядатимуться пізніше.

Суд завершив процедуру вивчення клопотань і перейшов до розгляду апеляційної скарги по суті.

Наступне засідання суду розпочалося о 9.00 27 серпня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5 каналу» частот на мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив у Апеляційному адміністративному суді Києва це рішення суду.