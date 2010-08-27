Геращенко дивується, що суд у справі телеканалів не слухає першоджерел
Судове рішення вже “написане”?
Після засідання Київського апеляційного адмінсуду про позбавлення ТВі та «5 каналу» частот склалося враження, що рішення суду вже написане.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, сказала народний депутат від НУ–НС, голова ТСК з питань розслідування цензури у ЗМІ Ірина ГЕРАЩЕНКО. За її словами, вразило те, «що суд не захотів долучити аудіозапис скандального засідання Нацради й не захотів запросити свідків – членів Нацради. Це дивина, коли суд не хоче вислухати першоджерело. Складається враження, що рішення вже написане».
«Не дай Боже у нашій країні потрапити до лікарні чи до суду. Навіть коли за тобою стоять два телеканали, журналісти, які можуть підтримати, дуже важко відстоювати свої позиції. Сьогодні суд відмовив у проханні журналістам бути стороною в процесі. Влада, у даному випадку суд, хоче виключити журналістів і вдати, що мова йде виключно про бізнес-конфлікт. Ми знаємо, що влада вже готує суспільство до такого вердикту», – вважає І.ГЕРАЩЕНКО.
Вона також повідомила, що ТСК отримала офіційний запит від харківських колег – від агентства інформації «Правда» – щодо зникнення Василя КЛИМЕНТЬЄВА. «Виявляється, він неодноразово попереджав міліцію про стеження, погрози й отримував відписки. У 2008–2009 роках він скаржився на місцеву владу, силові структури, і не було реакції і тоді. Якщо є сигнал, що заважає його розслідувати?» – сказала народний депутат.
І.ГЕРАЩЕНКО поскаржилася на неоперативні відповіді з боку державних органів на запити народних депутатів. «Як голова ТСК хочу сказати, що сьогодні є найбільше скарг про тиск з боку силових структур. На всі заяви ми надіслали в правоохоронні органи запити, отримуємо відписки. До речі, ми як народні депутати не отримуємо або отримуємо з великим запізненням відповіді від СБУ. Ми почекаємо, можливо, була пора відпусток…»
І.ГЕРАЩЕНКО висловила занепокоєння зміщенням акцентів у роботі СБУ: «Мова йде не про посилення ролі СБУ, а про зміщення акцентів. На всіх збираються папочки, іде залякування, тиск».
Як повідомляв УНІАН, у судовому спорі між групою компаній «Інтер», Національною радою України з питань телерадіомовлення та «5 каналом», телекомпанією ТВі та іншими щодо законності надання останнім ліцензії на право мовлення Київський апеляційний адміністративний суд під час учорашнього засідання відмовив у задоволенні всіх шести клопотань, які було надано суду з боку отримувачів ліцензії. Такі свої рішення суд мотивував переважно “відсутністю підстав для задоволення” у зв’язку з необґрунтованістю або тим, що на даному етапі судового слідства задовольняти окремі клопотання не є доцільно, і вони розглядатимуться пізніше.
Суд завершив процедуру вивчення клопотань і перейшов до розгляду апеляційної скарги по суті.
Наступне засідання суду розпочалося о 9.00 27 серпня.
8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5 каналу» частот на мовлення.
Телеканал ТВі оскаржив у Апеляційному адміністративному суді Києва це рішення суду.