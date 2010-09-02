Акімова «поділила» Мінекономіки без відома Тігіпка?

Зовнішньоторговельний блок Міністерства економіки України незабаром планується перевести у структуру Міністерства закордонних справ.

Про це в коментарі УНІАН повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

Вона зазначила, що обговорення такої зміни в структурі міністерств вже відбулося.

«Зараз це питання в організаційному забезпеченні... Перерозподіл функцій у цій частині передбачений», – сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона підкреслила, що про створення окремого міністерства, що займається зовнішньою торгівлею, поки не йдеться.

Водночас віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив кореспонденту УНІАН, що у Кабінеті міністрів України поки що не обговорювалося питання про переведення зовнішньоторговельного блоку Міністерства економіки в структуру Міністерства закордонних справ.

«Поки що в Кабміні ми це питання не обговорювали», – сказав він.

Разом з тим, С.ТІГІПКО зазначив, що на сьогоднішній день торгівельні представництва при посольствах України в інших країнах переведені з підпорядкування Мінекономіки в підпорядкування МЗС. «Я думаю, що поки що цього досить», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня ц.р. заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН сказав, що не виключає можливості переведення зовнішньоторговельного блоку Міністерства економіки в підпорядкування Міністерству закордонних справ. За його словами, такий варіант розглядається з метою економізації зовнішньої політики. При цьому В.МУНТІЯН зазначив, що і Президент України, і прем`єр-міністр, і міністр закордонних справ раніше заявляли про необхідність збільшення економічної складової у зовнішній політиці України.

Раніше джерело в уряді повідомило УНІАН, що у підпорядкування МЗС планується передати напрями, якими сьогодні в Мінекономіки займаються заступники міністра Валерій П‘ЯТНИЦЬКИЙ, Валерій МУНТІЯН і Василь МАРМАЗОВ.

Нагадаємо, торговельно-економічні місії при посольствах України вже переведені з підпорядкування Мінекономіки у підпорядкування МЗС.