У п’ятницю, 3 вересня, о 12.00 у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбудеться прес-конференція щодо оголошення загальноміського Конкурсу «Оберемо слоган Києва до Євро–2012!». Спікери:

Олександр ПОПОВ – перший заступник голови Київської міської державної адміністрації;

Анатолій ГОЛУБЧЕНКО – заступник голови Київської міської державної адміністрації;

Віталій ДОКАЛЕНКО - генеральний директор телеканалу СІТІ, продюсер з власного виробництва групи каналів “1+1”;

Віра ЄВДОКІМОВА – керівник відділу маркетингу ДП «Адідас-Україна».

Київська міська державна адміністрація та телеканал СІТІ оголошують конкурс на найкращий слоган для столиці України на період підготовки та проведення у Києві фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро–2012.

Головне управління КМДА з питань підготовки і проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро–2012 у Києві закликає усіх мешканців та гостей столиці України взяти участь у виборі слогана Києва до Євро–2012.

Конкурс «Оберемо слоган Києва до Євро–2012» триватиме з 03.09.10 по 12.09.10 року. Протягом даного періоду будь-який мешканець, гість столиці може усно або письмово запропонувати варіант слогану для Києва на період підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро–2012: