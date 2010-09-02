Конкурс «Оберемо слоган Києва до Євро–2012!»
У п’ятницю, 3 вересня, о 12.00 у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбудеться прес-конференція щодо оголошення загальноміського Конкурсу «Оберемо слоган Києва до Євро–2012!». Спікери:
Спікери:
Олександр ПОПОВ – перший заступник голови Київської міської державної адміністрації;
Анатолій ГОЛУБЧЕНКО – заступник голови Київської міської державної адміністрації;
Віталій ДОКАЛЕНКО - генеральний директор телеканалу СІТІ, продюсер з власного виробництва групи каналів “1+1”;
Віра ЄВДОКІМОВА – керівник відділу маркетингу ДП «Адідас-Україна».
Київська міська державна адміністрація та телеканал СІТІ оголошують конкурс на найкращий слоган для столиці України на період підготовки та проведення у Києві фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро–2012.
Головне управління КМДА з питань підготовки і проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро–2012 у Києві закликає усіх мешканців та гостей столиці України взяти участь у виборі слогана Києва до Євро–2012.
Конкурс «Оберемо слоган Києва до Євро–2012» триватиме з 03.09.10 по 12.09.10 року. Протягом даного періоду будь-який мешканець, гість столиці може усно або письмово запропонувати варіант слогану для Києва на період підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро–2012:
на сайті www.kmv.gov.ua; на сайті телеканалу СІТІ за телефонами (044) 496-27-88, (044) 490-35-46; за адресою: м. Київ, п-т. Московський, 21-А, телеканал СІТІ; записавши на відео (щобудня, з 14.00 до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, КМДА.
на сайті телеканалу СІТІwww.citi-tv.kiev.ua;
за телефонами (044) 496-27-88, (044) 490-35-46;
за адресою: м. Київ, п-т. Московський, 21-А, телеканал СІТІ;
записавши на відео (щобудня, з 14.00 до 16.00) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, КМДА.Телефон для акредитації: 279-24-11, 279-93-42 (Прес-служба).