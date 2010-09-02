Турчинов: Нафтогаз не подав апеляцію на рішення суду у справі РУЕ

НАК «Нафтогаз України» не подавав апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, яке підтверджує вердикт Стокгольмського арбітражу про те, що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути компанії «РосУкрЕнерго» газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«НАК «Нафтогаз» не подавав апеляцію у відповідний термін – відмовився від апеляції з цього приводу», - стверджує О.ТУРЧИНОВ.

Він пояснив це тим, що «власники НАК «Нафтогаз» і власники «РосУкрЕнерго» - одні й ті самі люди». «Таке рішення їм, безумовно, вигідно, але воно не влаштовує Україну», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва 13 серпня ц.р. підтвердив рішення Стокгольмського арбітражного суду, що зобов`язав “Нафтогаз” повернути швейцарській RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

25 серпня міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО заявив, що «Нафтогаз» подав апеляцію на це рішення Шевченківського райсуду Києва.

«Давно», – відповів тоді міністр на запитання, чи подали апеляцію. Інших подробиць він не уточнив.