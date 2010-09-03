Експерт: українці повернулися до «дореволюційного періоду»

Директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО прогнозує низьку явку виборців на місцевих виборах через розчарування людей у політиці. Про це він заявив на прес-конференції у Луцьку під час презентації дослідження Всеукраїнського соціологічного консорціуму, до якого входять: Інститут Горшеніна, Центр прикладних досліджень «Пента» та Інститут перспектив міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, експерт наголосив, що за рівнем зацікавленості політикою українці повернулися до «дореволюційного періоду», а саме – 2004 року. Тоді як у 2005 р. за показниками інтересу до політики Україна вийшла в лідери Європи. «Втім, варто зауважити, що коли людей запитували, чи розуміються вони в політиці, то їх відповіді відкидали нашу країну на одне з останніх місць у Європі. На сьогодні кількість байдужих до політики зросла до 30%. Разом із тим знижуються рейтинги ключових політичних сил», - сказав В.ФЕСЕНКО. Він зазначив, що в опозиції негативні тенденції проявилися ще в першій половині року, особливо стрімко знизився рейтинг БЮТ. Зараз же починає падати рівень довіри громадян і до Партії регіонів.

В.ФЕСЕНКО висловив побоювання, що активність на місцевих виборах цього року буде менша, ніж на останніх президентських виборах. «Можна порівняти їх з місцевими виборами 2006-2007 років, тому що традиційно, якщо вибори проводяться позачергово, – інтерес менший. У людей є розчарування в політиці, розчарування в багатьох політичних силах. Швидше за все, частина з тих, хто розчарувався в тих та інших (Партія регіонів та БЮТ), просто не піде голосувати. Частина з них може голосувати за умовну «третю силу»», - сказав він.

Щодо визначення кандидатів на посади міських голів В.ФЕСЕНКО зазначив: «Партії вагаються з визначенням кандидатів від Партії регіонів та інших впливових сил в регіонах, коли дивляться, що керівник партійної організації має невисокий рейтинг, то починають шукати якусь більш популярну кандидатуру. В Партії регіонів склалася така ситуація з висуванням мерів – вони почали рекрутувати діючих мерів, особливо в центральній Україні, щоб вони балотувалися саме від Партії регіонів».

Щодо ситуації з місцевими виборами в місті Луцьку, В.ФЕСЕНКО зазначив, що ситуація вже достатньо конфліктна і гостра. «В Луцьку будуть конкурентні вибори і це добре», – сказав він.

Підтвердженням цьому можуть бути й результати соціологічного опитування «Луцьк-2010: проблеми і перспективи», проведеного Всеукраїнським соціологічним консорціумом у складі: Інституту Горшеніна, Центру прикладних досліджень «Пента» та Інституту перспектив міста.

Під час прес-конференції були оприлюднені дані дослідження Всеукраїнського соціологічного консорціуму щодо того, кому б, якби вибори відбулися в найближчу неділю, лучани віддали свої голоси. Найбільша кількість лучан підтримала б екс-губернатора Миколу РОМАНЮКА (28,7%), далі іде екс-мер Луцька Антон КРИВИЦЬКИЙ (11,2%), третя позиція - у теперішнього міського голови Богдана ШИБИ (8,2%).