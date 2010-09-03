Експерт вважає, що скандал з виходом Тігіпка з уряду Азарова неминучий

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що найближчим часом можна очікувати загострення суперечностей усередині урядової команди, яке позначиться відставкою віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА унаслідок непереборних розбіжностей у питанні економічних реформ у країні.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо ініціативи КПУ відправити С.ТІГІПКА у відставку.

«Скандал з виходом ТІГІПКА з уряду АЗАРОВА неминучий. Тільки з такого майданчика лідер «Сильної України» зможе увійти до виборчого процесу і забезпечити прийнятні результати для своєї партії. Це означатиме, що обов`язково прозвучать тези щодо непереборних суперечностей усередині уряду, неготовності влади до повноцінних і послідовних реформ, домінування принципів політичної доцільності і соціального популізму в мотивації діяльності Кабінету міністрів», - переконаний експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, такий сценарій має певні ризики і для самого С.ТІГІПКА, який може «видихатися» на стадії місцевих виборів, не зберігши свій рейтинг до парламентських виборів.

«У разі, якщо ТІГІПКО виступить з демаршем сьогодні, зробивши ставку на місцеві вибори, він ризикує «упустити» свій рейтинг до виборів парламентських, оскільки підтримувати віртуальними методами мотивацію виборця, що коливається, до нескінченності неможливо. У цьому випадку ТІГІПКО може повторити долю ЮЩЕНКА, перетворившись на чергове велике ідеологічне розчарування», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.